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Идеология не уберегла СССР от распада, напомнил Путин
Идеология не уберегла СССР от распада, напомнил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Идеология не уберегла СССР от распада, напомнил Путин
Президент России Владимир Путин напомнил, что в Конституции РФ сказано, что в РФ не должно быть господствующей идеологии, и отметил, что идеология не уберегла... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:13
2024-06-07T18:13
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что в Конституции РФ сказано, что в РФ не должно быть господствующей идеологии, и отметил, что идеология не уберегла от развала СССР."Есть Конституция, которую вы упомянули, там сказано о том, что господствующей идеологии у нас быть не должно. У нас была господствующая идеология - вы упомянули про период Советского Союза. Но наличие господствующей идеологии не уберегло Советский Союз от развала", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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политика, ссср, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Политика, СССР, Россия, Владимир Путин
Идеология не уберегла СССР от распада, напомнил Путин
Путин: господствующая идеология не уберегла СССР от распада, в РФ ее нет