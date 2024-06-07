https://ria.ru/20240607/putin-1951488676.html

Идеология не уберегла СССР от распада, напомнил Путин

Идеология не уберегла СССР от распада, напомнил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Идеология не уберегла СССР от распада, напомнил Путин

Президент России Владимир Путин напомнил, что в Конституции РФ сказано, что в РФ не должно быть господствующей идеологии, и отметил, что идеология не уберегла... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:13

2024-06-07T18:13

2024-06-07T18:22

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что в Конституции РФ сказано, что в РФ не должно быть господствующей идеологии, и отметил, что идеология не уберегла от развала СССР."Есть Конституция, которую вы упомянули, там сказано о том, что господствующей идеологии у нас быть не должно. У нас была господствующая идеология - вы упомянули про период Советского Союза. Но наличие господствующей идеологии не уберегло Советский Союз от развала", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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политика, ссср, россия, владимир путин