https://ria.ru/20240607/putin-1951484993.html

Нет необходимости проводить мобилизацию, заявил Путин

Нет необходимости проводить мобилизацию, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Нет необходимости проводить мобилизацию, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:06

2024-06-07T18:06

2024-06-07T18:09

пмэф-2024

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют."Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем", - сказал российский лидер на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951486792.html

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2024

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россия, владимир путин