https://ria.ru/20240607/putin-1951484993.html
Нет необходимости проводить мобилизацию, заявил Путин
Нет необходимости проводить мобилизацию, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Нет необходимости проводить мобилизацию, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:06
2024-06-07T18:06
2024-06-07T18:09
пмэф-2024
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951412093_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_8f976a24dbd48136f1270b88bd002aa2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют."Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем", - сказал российский лидер на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240607/putin-1951486792.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951412093_102:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_c032ef99b01dfa965dedb31705203dd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Нет необходимости проводить мобилизацию, заявил Путин
Путин: нет необходимости проводить мобилизацию, мы ее проводить не планируем