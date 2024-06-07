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Нет необходимости проводить мобилизацию, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:06 07.06.2024 (обновлено: 18:09 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951484993.html
Нет необходимости проводить мобилизацию, заявил Путин
Нет необходимости проводить мобилизацию, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Нет необходимости проводить мобилизацию, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:06
2024-06-07T18:09
пмэф-2024
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют."Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем", - сказал российский лидер на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Нет необходимости проводить мобилизацию, заявил Путин

Путин: нет необходимости проводить мобилизацию, мы ее проводить не планируем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют.
"Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем", - сказал российский лидер на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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