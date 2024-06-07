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Россия вправе поставлять дальнобойное оружие другим странам, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:06 07.06.2024 (обновлено: 18:25 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951484884.html
Россия вправе поставлять дальнобойное оружие другим странам, заявил Путин
Россия вправе поставлять дальнобойное оружие другим странам, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Россия вправе поставлять дальнобойное оружие другим странам, заявил Путин
Сказать, что Россия завтра будет поставлять дальнобойное оружие другим странам, нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:06
2024-06-07T18:25
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россия
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сказать, что Россия завтра будет поставлять дальнобойное оружие другим странам, нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы пока не поставляем (оружие - ред.), пока. Но мы оставляем за собой право это делать тем государствам, либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе военного характера со стороны тех стран, которые поставляют оружие на Украину и призывают их использовать против нас, против нашей российской территории. Если они поставляют в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории это оружие, почему же мы тогда не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать… Но сказать, что мы завтра будем это делать, я тоже не готов. В любом случае любая такая поставка сопряжена с целым рядом обстоятельств, которые так или иначе влияют на определенные регионы мира, и мы должны, конечно, об этом подумать" - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, в мире
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, В мире
Россия вправе поставлять дальнобойное оружие другим странам, заявил Путин

Путин: не поставляет дальнобойное оружие другим странам, но имеет на это право

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сказать, что Россия завтра будет поставлять дальнобойное оружие другим странам, нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы пока не поставляем (оружие - ред.), пока. Но мы оставляем за собой право это делать тем государствам, либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе военного характера со стороны тех стран, которые поставляют оружие на Украину и призывают их использовать против нас, против нашей российской территории. Если они поставляют в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории это оружие, почему же мы тогда не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать… Но сказать, что мы завтра будем это делать, я тоже не готов. В любом случае любая такая поставка сопряжена с целым рядом обстоятельств, которые так или иначе влияют на определенные регионы мира, и мы должны, конечно, об этом подумать" - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
 
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