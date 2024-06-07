https://ria.ru/20240607/putin-1951484884.html

Россия вправе поставлять дальнобойное оружие другим странам, заявил Путин

Россия вправе поставлять дальнобойное оружие другим странам, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Россия вправе поставлять дальнобойное оружие другим странам, заявил Путин

Сказать, что Россия завтра будет поставлять дальнобойное оружие другим странам, нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:06

2024-06-07T18:06

2024-06-07T18:25

пмэф-2024

россия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951478492_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_12b01336266c3660a29f8932c2cfb651.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сказать, что Россия завтра будет поставлять дальнобойное оружие другим странам, нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы пока не поставляем (оружие - ред.), пока. Но мы оставляем за собой право это делать тем государствам, либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе военного характера со стороны тех стран, которые поставляют оружие на Украину и призывают их использовать против нас, против нашей российской территории. Если они поставляют в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории это оружие, почему же мы тогда не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать… Но сказать, что мы завтра будем это делать, я тоже не готов. В любом случае любая такая поставка сопряжена с целым рядом обстоятельств, которые так или иначе влияют на определенные регионы мира, и мы должны, конечно, об этом подумать" - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, в мире