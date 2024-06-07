https://ria.ru/20240607/putin-1951481973.html

Путин попросил не упоминать ядерные удары всуе

Путин попросил не упоминать ядерные удары всуе - РИА Новости, 07.06.2024

Путин попросил не упоминать ядерные удары всуе

Президент России Владимир Путин попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ядерных ударов. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:00

2024-06-07T18:00

2024-06-07T18:42

пмэф-2024

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ядерных ударов."Пожалуйста, и я тоже всех попросил, лишний раз всуе такие вещи (возможность ядерных ударов - ред) не упоминать", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/rossiya-1951118611.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин