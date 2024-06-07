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Путин попросил не упоминать ядерные удары всуе - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:00 07.06.2024 (обновлено: 18:42 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951481973.html
Путин попросил не упоминать ядерные удары всуе
Путин попросил не упоминать ядерные удары всуе - РИА Новости, 07.06.2024
Путин попросил не упоминать ядерные удары всуе
Президент России Владимир Путин попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ядерных ударов. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:00
2024-06-07T18:42
пмэф-2024
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ядерных ударов."Пожалуйста, и я тоже всех попросил, лишний раз всуе такие вещи (возможность ядерных ударов - ред) не упоминать", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин
ПМЭФ-2024, Владимир Путин
Путин попросил не упоминать ядерные удары всуе

Путин попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ядерных ударов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ядерных ударов.
«
"Пожалуйста, и я тоже всех попросил, лишний раз всуе такие вещи (возможность ядерных ударов - ред) не упоминать", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024Владимир Путин
 
 
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