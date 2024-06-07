https://ria.ru/20240607/putin-1951481973.html
Путин попросил не упоминать ядерные удары всуе
Путин попросил не упоминать ядерные удары всуе - РИА Новости, 07.06.2024
Путин попросил не упоминать ядерные удары всуе
Президент России Владимир Путин попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ядерных ударов. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:00
2024-06-07T18:00
2024-06-07T18:42
пмэф-2024
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ядерных ударов."Пожалуйста, и я тоже всех попросил, лишний раз всуе такие вещи (возможность ядерных ударов - ред) не упоминать", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240607/rossiya-1951118611.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин
ПМЭФ-2024, Владимир Путин
Путин попросил не упоминать ядерные удары всуе
Путин попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ядерных ударов