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Оборонный комплекс России превосходит возможности противника, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
18:00 07.06.2024 (обновлено: 18:08 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951481866.html
Оборонный комплекс России превосходит возможности противника, заявил Путин
Оборонный комплекс России превосходит возможности противника, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Оборонный комплекс России превосходит возможности противника, заявил Путин
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что оборонный комплекс РФ... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:00
2024-06-07T18:08
пмэф-2024
россия
технологии
безопасность
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что оборонный комплекс РФ демонстрирует эффективную работу, превосходя возможности противника."Наш оборонно-промышленный комплекс демонстрирует свою эффективную работу. Я уже много раз говорил, могу повторить, там что-то в 20 с лишним раз мы увеличили производство боеприпасов, мы в разы превышаем возможности противника по авиационной технике, в значительной степени превышаем в бронетанковой технике и так далее, и так далее", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240607/putin-1951485723.html
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россия, технологии, безопасность, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Технологии, Безопасность, Владимир Путин
Оборонный комплекс России превосходит возможности противника, заявил Путин

Путин: оборона России эффективно работает и превосходит возможности противника

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что оборонный комплекс РФ демонстрирует эффективную работу, превосходя возможности противника.
"Наш оборонно-промышленный комплекс демонстрирует свою эффективную работу. Я уже много раз говорил, могу повторить, там что-то в 20 с лишним раз мы увеличили производство боеприпасов, мы в разы превышаем возможности противника по авиационной технике, в значительной степени превышаем в бронетанковой технике и так далее, и так далее", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Путин: российское вооружение лишает смысла "инструменты влияния" Запада
Вчера, 18:07
 
ПМЭФ-2024РоссияТехнологииБезопасностьВладимир Путин
 
 
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