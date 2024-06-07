https://ria.ru/20240607/putin-1951481866.html
Оборонный комплекс России превосходит возможности противника, заявил Путин
Оборонный комплекс России превосходит возможности противника, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Оборонный комплекс России превосходит возможности противника, заявил Путин
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что оборонный комплекс РФ... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:00
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2024-06-07T18:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что оборонный комплекс РФ демонстрирует эффективную работу, превосходя возможности противника."Наш оборонно-промышленный комплекс демонстрирует свою эффективную работу. Я уже много раз говорил, могу повторить, там что-то в 20 с лишним раз мы увеличили производство боеприпасов, мы в разы превышаем возможности противника по авиационной технике, в значительной степени превышаем в бронетанковой технике и так далее, и так далее", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, технологии, безопасность, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Технологии, Безопасность, Владимир Путин
Оборонный комплекс России превосходит возможности противника, заявил Путин
Путин: оборона России эффективно работает и превосходит возможности противника