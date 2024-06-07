https://ria.ru/20240607/putin-1951480922.html

У Европы нет продвинутых систем ракетного предупреждения, заявил Путин

У Европы нет продвинутых систем ракетного предупреждения, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

У Европы нет продвинутых систем ракетного предупреждения, заявил Путин

У России и США есть самые развитые в мире системы ракетного предупреждения, а у Европы таких систем нет, они в этом смысле беззащитны, сказал президент России... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:58

2024-06-07T17:58

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. У России и США есть самые развитые в мире системы ракетного предупреждения, а у Европы таких систем нет, они в этом смысле беззащитны, сказал президент России Владимир Путин."Если, не дай бог, дойдет до каких-то ударов, то все должны понимать, что в России есть системы по предупреждению ракетного нападения. У США есть. Больше нигде нет такой системы развитой. В Европе развитой системы нет, они в этом смысле беззащитны", - заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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европа, россия, сша, владимир путин