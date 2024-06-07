https://ria.ru/20240607/putin-1951480922.html
У Европы нет продвинутых систем ракетного предупреждения, заявил Путин
У Европы нет продвинутых систем ракетного предупреждения, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
У Европы нет продвинутых систем ракетного предупреждения, заявил Путин
У России и США есть самые развитые в мире системы ракетного предупреждения, а у Европы таких систем нет, они в этом смысле беззащитны, сказал президент России... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:58
2024-06-07T17:58
2024-06-07T18:10
пмэф-2024
европа
россия
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951460645_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_944107ef08fee1a3256a8fa34d7332d0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. У России и США есть самые развитые в мире системы ракетного предупреждения, а у Европы таких систем нет, они в этом смысле беззащитны, сказал президент России Владимир Путин."Если, не дай бог, дойдет до каких-то ударов, то все должны понимать, что в России есть системы по предупреждению ракетного нападения. У США есть. Больше нигде нет такой системы развитой. В Европе развитой системы нет, они в этом смысле беззащитны", - заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240607/putin-1951484884.html
европа
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951460645_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a81b3f7b73d7aed74086a5364012a26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, сша, владимир путин
ПМЭФ-2024, Европа, Россия, США, Владимир Путин
У Европы нет продвинутых систем ракетного предупреждения, заявил Путин
Путин: у России и США есть самые развитые системы ракетного предупреждения