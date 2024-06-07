https://ria.ru/20240607/putin-1951480670.html

Ускорение решения задач СВО может привести к потерям, заявил Путин

Ускорение решения задач СВО может привести к потерям, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Ускорение решения задач СВО может привести к потерям, заявил Путин

Достижение всех задач специальной военной операции на Украине важно, но жизнь российских бойцов еще важнее, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:58

2024-06-07T17:58

2024-06-07T18:14

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Достижение всех задач специальной военной операции на Украине важно, но жизнь российских бойцов еще важнее, заявил президент России Владимир Путин. "Понимая всю ответственность, я исхожу из того, что предлагает Генеральный штаб, министерство обороны. Скорость это важно, но еще важнее - забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Президент отметил, что у Генштаба и Минобороны есть план по реализации и достижению всех поставленных целей СВО."Мы по этому плану действуем. Уверен, все эти планы будут реализованы", - заключил Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951471534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир путин, безопасность, россия