https://ria.ru/20240607/putin-1951480008.html
План действий России на СВО будет успешно реализован, заявил Путин
План действий России на СВО будет успешно реализован, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
План действий России на СВО будет успешно реализован, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Генштаба РФ есть план действия на спецоперации, и он будет успешно реализован. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:55
2024-06-07T17:55
2024-06-07T18:05
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Генштаба РФ есть план действия на спецоперации, и он будет успешно реализован."У Генштаба, у Минобороны есть планы реализации и достижения всех наших целей, мы по этому плану и действуем. Уверен, все эти планы будут реализованы",- сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240607/putin-1951471534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины
План действий России на СВО будет успешно реализован, заявил Путин
Путин: у Генштаба есть план действий России на СВО, он будет успешно реализован