Рейтинг@Mail.ru
План действий России на СВО будет успешно реализован, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:55 07.06.2024 (обновлено: 18:05 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951480008.html
План действий России на СВО будет успешно реализован, заявил Путин
План действий России на СВО будет успешно реализован, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
План действий России на СВО будет успешно реализован, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Генштаба РФ есть план действия на спецоперации, и он будет успешно реализован. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:55
2024-06-07T18:05
пмэф-2024
россия
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951473702_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_a21b301fdb01b1ab67c74249711f7662.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Генштаба РФ есть план действия на спецоперации, и он будет успешно реализован."У Генштаба, у Минобороны есть планы реализации и достижения всех наших целей, мы по этому плану и действуем. Уверен, все эти планы будут реализованы",- сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240607/putin-1951471534.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951473702_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_47d8099c7dc274af4a15ce4210faeadf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины
План действий России на СВО будет успешно реализован, заявил Путин

Путин: у Генштаба есть план действий России на СВО, он будет успешно реализован

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Генштаба РФ есть план действия на спецоперации, и он будет успешно реализован.
«
"У Генштаба, у Минобороны есть планы реализации и достижения всех наших целей, мы по этому плану и действуем. Уверен, все эти планы будут реализованы",- сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Россия добьется победы, заявил Путин
Вчера, 17:43
 
ПМЭФ-2024РоссияВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала