https://ria.ru/20240607/putin-1951480008.html

План действий России на СВО будет успешно реализован, заявил Путин

План действий России на СВО будет успешно реализован, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

План действий России на СВО будет успешно реализован, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Генштаба РФ есть план действия на спецоперации, и он будет успешно реализован. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:55

2024-06-07T17:55

2024-06-07T18:05

пмэф-2024

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Генштаба РФ есть план действия на спецоперации, и он будет успешно реализован."У Генштаба, у Минобороны есть планы реализации и достижения всех наших целей, мы по этому плану и действуем. Уверен, все эти планы будут реализованы",- сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951471534.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины