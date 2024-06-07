https://ria.ru/20240607/putin-1951479336.html

Путин считает, что на Украине произошла узурпация власти

Путин считает, что на Украине произошла узурпация власти - РИА Новости, 07.06.2024

Путин считает, что на Украине произошла узурпация власти

Президент России Владимир Путин допустил, что Владимир Зеленский узурпировал власть, потому что в законе Украины ничего не говорится о продлении полномочий... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:55

2024-06-07T17:55

2024-06-07T18:09

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил, что Владимир Зеленский узурпировал власть, потому что в законе Украины ничего не говорится о продлении полномочий президента страны в условиях военного положения."Есть закон (на Украине - ред.) о сути военного положения и там говорится, что в условиях военного положения выборы не проводятся, но там не сказано, что они пролонгируются. Это важно, если не сказано - значит этого нет. В уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти. Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти", - заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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"Я все-таки выпускник юрфака" – Путин о причинах узурпации власти на Украине "Я все-таки выпускник юридического факультета Петербургского университета" Путин объяснил, почему считает, что на Украине произошла узурпация власти, но отметил, что переговоры вести все равно можно. 2024-06-07T17:55 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, владимир путин, владимир зеленский