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Путин считает, что на Украине произошла узурпация власти - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:55 07.06.2024 (обновлено: 18:09 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951479336.html
Путин считает, что на Украине произошла узурпация власти
Путин считает, что на Украине произошла узурпация власти - РИА Новости, 07.06.2024
Путин считает, что на Украине произошла узурпация власти
Президент России Владимир Путин допустил, что Владимир Зеленский узурпировал власть, потому что в законе Украины ничего не говорится о продлении полномочий... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:55
2024-06-07T18:09
пмэф-2024
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил, что Владимир Зеленский узурпировал власть, потому что в законе Украины ничего не говорится о продлении полномочий президента страны в условиях военного положения."Есть закон (на Украине - ред.) о сути военного положения и там говорится, что в условиях военного положения выборы не проводятся, но там не сказано, что они пролонгируются. Это важно, если не сказано - значит этого нет. В уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти. Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти", - заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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"Я все-таки выпускник юрфака" – Путин о причинах узурпации власти на Украине
"Я все-таки выпускник юридического факультета Петербургского университета" Путин объяснил, почему считает, что на Украине произошла узурпация власти, но отметил, что переговоры вести все равно можно.
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украина, россия, владимир путин, владимир зеленский
ПМЭФ-2024, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Путин считает, что на Украине произошла узурпация власти

Путин допустил, что Зеленский узурпировал власть на Украине

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил, что Владимир Зеленский узурпировал власть, потому что в законе Украины ничего не говорится о продлении полномочий президента страны в условиях военного положения.
«
"Есть закон (на Украине - ред.) о сути военного положения и там говорится, что в условиях военного положения выборы не проводятся, но там не сказано, что они пролонгируются. Это важно, если не сказано - значит этого нет. В уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти. Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти", - заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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ПМЭФ-2024УкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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