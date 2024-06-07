https://ria.ru/20240607/putin-1951477917.html

Россия постепенно выдавливает противника из Донбасса, заявил Путин

Россия постепенно выдавливает противника из Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Россия постепенно выдавливает противника из Донбасса, заявил Путин

Россия постепенно выдавливает противника с территории Донбасса, с начала 2024 года освобождено 47 населенных пунктов и 880 квадратных километров, заявил... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:51

2024-06-07T17:51

2024-06-07T18:12

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия постепенно выдавливает противника с территории Донбасса, с начала 2024 года освобождено 47 населенных пунктов и 880 квадратных километров, заявил президент РФ Владимир Путин."Скорость - это важно. Но еще важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте. Боевая работа идет. Только с начала этого года 47 населённых пунктов освобождено, 880 квадратных километров, мы постепенно выдавливаем противника с территории Донбасса и с других прилегающих территорий", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951480670.html

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россия, донбасс, владимир путин, украина