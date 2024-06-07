https://ria.ru/20240607/putin-1951477813.html

Путин считает, что применение ядерного оружия сейчас невозможно

Путин считает, что применение ядерного оружия сейчас невозможно - РИА Новости, 07.06.2024

Путин считает, что применение ядерного оружия сейчас невозможно

Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил, заявил на... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:51

2024-06-07T17:51

2024-06-07T18:09

пмэф-2024

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил, заявил на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин."У нас есть ядерная доктрина, и там все написано… Применение (ядерного оружия - ред.) возможно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны, в исключительном случае. Я не считаю, что такой случай наступил", - заявил Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240605/putin-1950832014.html

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россия, владимир путин