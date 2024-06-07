https://ria.ru/20240607/putin-1951477813.html
Путин считает, что применение ядерного оружия сейчас невозможно
Путин считает, что применение ядерного оружия сейчас невозможно - РИА Новости, 07.06.2024
Путин считает, что применение ядерного оружия сейчас невозможно
Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил, заявил на... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:51
2024-06-07T17:51
2024-06-07T18:09
пмэф-2024
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил, заявил на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин."У нас есть ядерная доктрина, и там все написано… Применение (ядерного оружия - ред.) возможно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны, в исключительном случае. Я не считаю, что такой случай наступил", - заявил Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Путин считает, что применение ядерного оружия сейчас невозможно
Путин: не наступил случай, когда возможно применение ядерного оружия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил, заявил на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин.
"У нас есть ядерная доктрина, и там все написано… Применение (ядерного оружия - ред.) возможно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны, в исключительном случае. Я не считаю, что такой случай наступил", - заявил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.