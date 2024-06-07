https://ria.ru/20240607/putin-1951476507.html

Путин не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России

Путин не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России - РИА Новости, 07.06.2024

Путин не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, не исключил, что ядерную доктрину России придется корректировать. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:49

2024-06-07T17:49

2024-06-07T18:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, не исключил, что ядерную доктрину России придется корректировать."Эта доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину", — сказал президент.Как напомнил глава государства, в этом документе прописано, что применение ядерного оружия возможно в исключительном случае — при угрозе суверенитету и территориальной целостности страны."Я не считаю, что такой случай наступил", — уточнил Путин.Сценарии, при которых Россия может применить ядерное оружие, изложены в Военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240601/doktrina-1949812153.html

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политика, россия, владимир путин