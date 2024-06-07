Рейтинг@Mail.ru
Путин не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:49 07.06.2024 (обновлено: 18:20 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951476507.html
Путин не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России
Путин не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России - РИА Новости, 07.06.2024
Путин не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России
Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, не исключил, что ядерную доктрину России придется корректировать. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:49
2024-06-07T18:20
пмэф-2024
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951460645_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_944107ef08fee1a3256a8fa34d7332d0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, не исключил, что ядерную доктрину России придется корректировать."Эта доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину", — сказал президент.Как напомнил глава государства, в этом документе прописано, что применение ядерного оружия возможно в исключительном случае — при угрозе суверенитету и территориальной целостности страны."Я не считаю, что такой случай наступил", — уточнил Путин.Сценарии, при которых Россия может применить ядерное оружие, изложены в Военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240601/doktrina-1949812153.html
https://ria.ru/20240607/putin-1951480922.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951460645_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a81b3f7b73d7aed74086a5364012a26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России

Путин: в ядерную доктрину России могут быть внесены изменения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, не исключил, что ядерную доктрину России придется корректировать.
"Эта доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину", — сказал президент.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад фактически отменяет доктрину ядерного сдерживания, заявили в Крыму
1 июня, 01:28
Как напомнил глава государства, в этом документе прописано, что применение ядерного оружия возможно в исключительном случае — при угрозе суверенитету и территориальной целостности страны.
"Я не считаю, что такой случай наступил", — уточнил Путин.
Сценарии, при которых Россия может применить ядерное оружие, изложены в Военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
У Европы нет продвинутых систем ракетного предупреждения, заявил Путин
Вчера, 17:58
 
ПМЭФ-2024ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала