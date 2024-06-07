https://ria.ru/20240607/putin-1951476507.html
Путин не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России
Путин не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России - РИА Новости, 07.06.2024
Путин не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России
Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, не исключил, что ядерную доктрину России придется корректировать. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:49
2024-06-07T17:49
2024-06-07T18:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, не исключил, что ядерную доктрину России придется корректировать."Эта доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину", — сказал президент.Как напомнил глава государства, в этом документе прописано, что применение ядерного оружия возможно в исключительном случае — при угрозе суверенитету и территориальной целостности страны."Я не считаю, что такой случай наступил", — уточнил Путин.Сценарии, при которых Россия может применить ядерное оружие, изложены в Военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240601/doktrina-1949812153.html
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политика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России
Путин: в ядерную доктрину России могут быть внесены изменения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, не исключил, что ядерную доктрину России придется корректировать.
"Эта доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину", — сказал президент.
Как напомнил глава государства, в этом документе прописано, что применение ядерного оружия возможно в исключительном случае — при угрозе суверенитету и территориальной целостности страны.
"Я не считаю, что такой случай наступил", — уточнил Путин.
Сценарии, при которых Россия может применить ядерное оружие, изложены в Военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.