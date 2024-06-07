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Россиян в приказном порядке не привлечь в Сибирь, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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17:46 07.06.2024 (обновлено: 18:19 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951473564.html
Россиян в приказном порядке не привлечь в Сибирь, заявил Путин
Россиян в приказном порядке не привлечь в Сибирь, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Россиян в приказном порядке не привлечь в Сибирь, заявил Путин
Президент России Владимир Путин считает, что в приказном порядке россиян не привлечь в Сибирь, людей нужно заинтересовывать и создавать условия для развития. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:46
2024-06-07T18:19
экономика
россия
владимир путин
русгидро
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в приказном порядке россиян не привлечь в Сибирь, людей нужно заинтересовывать и создавать условия для развития. "Мы будем переносить туда (в Сибирь - ред.) и соответствующие наши крупные компании. Тоже нельзя, к сожалению, это сделать чисто административным способом", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Путин привел в пример руководителя компании "Русгидро", который согласился переехать с Сибирь со всей семьей. Но для работы предприятий необходимо ещё набрать специалистов, не все из которых захотят переезжать, подчеркнул президент РФ. "В современном мире нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня. И как бы мы не были по нашей ментальности близки к быстрому принятию решений административного характера, всё-таки нужно думать о том, что будет из того, что будем в явочно-приказном порядке предлагать обществу. На мой взгляд, сегодня нужно прежде всего заинтересовывать в движении вперед", - отметил Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240607/putin-1951454746.html
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экономика, россия, владимир путин, русгидро
Экономика, Россия, Владимир Путин, РусГидро
Россиян в приказном порядке не привлечь в Сибирь, заявил Путин

Путин: чтобы привлечь россиян в Сибирь, нужно создать условия для развития

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в приказном порядке россиян не привлечь в Сибирь, людей нужно заинтересовывать и создавать условия для развития.
"Мы будем переносить туда (в Сибирь - ред.) и соответствующие наши крупные компании. Тоже нельзя, к сожалению, это сделать чисто административным способом", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
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Путин привел в пример руководителя компании "Русгидро", который согласился переехать с Сибирь со всей семьей. Но для работы предприятий необходимо ещё набрать специалистов, не все из которых захотят переезжать, подчеркнул президент РФ.
"В современном мире нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня. И как бы мы не были по нашей ментальности близки к быстрому принятию решений административного характера, всё-таки нужно думать о том, что будет из того, что будем в явочно-приказном порядке предлагать обществу. На мой взгляд, сегодня нужно прежде всего заинтересовывать в движении вперед", - отметил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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