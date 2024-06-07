https://ria.ru/20240607/putin-1951473564.html

Россиян в приказном порядке не привлечь в Сибирь, заявил Путин

Россиян в приказном порядке не привлечь в Сибирь, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Россиян в приказном порядке не привлечь в Сибирь, заявил Путин

Президент России Владимир Путин считает, что в приказном порядке россиян не привлечь в Сибирь, людей нужно заинтересовывать и создавать условия для развития. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:46

2024-06-07T17:46

2024-06-07T18:19

экономика

россия

владимир путин

русгидро

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в приказном порядке россиян не привлечь в Сибирь, людей нужно заинтересовывать и создавать условия для развития. "Мы будем переносить туда (в Сибирь - ред.) и соответствующие наши крупные компании. Тоже нельзя, к сожалению, это сделать чисто административным способом", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Путин привел в пример руководителя компании "Русгидро", который согласился переехать с Сибирь со всей семьей. Но для работы предприятий необходимо ещё набрать специалистов, не все из которых захотят переезжать, подчеркнул президент РФ. "В современном мире нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня. И как бы мы не были по нашей ментальности близки к быстрому принятию решений административного характера, всё-таки нужно думать о том, что будет из того, что будем в явочно-приказном порядке предлагать обществу. На мой взгляд, сегодня нужно прежде всего заинтересовывать в движении вперед", - отметил Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951454746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, русгидро