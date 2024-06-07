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Путин процитировал Сталина, говоря о западных партнерах
Путин процитировал Сталина, говоря о западных партнерах - РИА Новости, 07.06.2024
Путин процитировал Сталина, говоря о западных партнерах
Президент России Владимир Путин, говоря о западных партнерах, вспомнил высказывание советского лидера Иосифа Сталина в отношении Союза писателей - "других... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:45
2024-06-07T17:45
2024-06-07T19:11
пмэф-2024
россия
владимир путин
иосиф сталин (джугашвили)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о западных партнерах, вспомнил высказывание советского лидера Иосифа Сталина в отношении Союза писателей - "других писателей у меня нет"."Как говорил Иосиф Виссарионович - "других писателей у меня нет", он говорил в отношении Союза писателей в свое время, когда (Лаврентий) Берия пришел на них настучать в очередной раз. Он говорил: "других писателей у меня нет". Ну вот такие партнеры, что же теперь сделать? Со вмеси воевать, что ли? Но надо добиваться, конечно, таких договоренностей и таких условий, которые бы соответствовали "а" - нашим интересам, и были бы максимально надежны", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Ранее Путин заявил, что доля США в структуре мировой экономики сокращается, это шаг к многополярности в мировой финансовой системе.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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"Других писателей у меня нет". Путин вспомнил цитату Сталина, говоря о западных партнерах
"Других писателей у меня нет". Путин вспомнил цитату Сталина, говоря о западных партнерах
2024-06-07T17:45
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PT0M38S
РИА Новости
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россия, владимир путин, иосиф сталин (джугашвили)
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Иосиф Сталин (Джугашвили)
Путин процитировал Сталина, говоря о западных партнерах
Путин, говоря о западных партнерах, привел цитату: "Других писателей у меня нет"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о западных партнерах, вспомнил высказывание советского лидера Иосифа Сталина в отношении Союза писателей - "других писателей у меня нет".
"Как говорил Иосиф Виссарионович - "других писателей у меня нет", он говорил в отношении Союза писателей в свое время, когда (Лаврентий) Берия пришел на них настучать в очередной раз. Он говорил: "других писателей у меня нет". Ну вот такие партнеры, что же теперь сделать? Со вмеси воевать, что ли? Но надо добиваться, конечно, таких договоренностей и таких условий, которые бы соответствовали "а" - нашим интересам, и были бы максимально надежны", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Ранее Путин заявил, что доля США в структуре мировой экономики сокращается, это шаг к многополярности в мировой финансовой системе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.