https://ria.ru/20240607/putin-1951473270.html

Путин процитировал Сталина, говоря о западных партнерах

Путин процитировал Сталина, говоря о западных партнерах - РИА Новости, 07.06.2024

Путин процитировал Сталина, говоря о западных партнерах

Президент России Владимир Путин, говоря о западных партнерах, вспомнил высказывание советского лидера Иосифа Сталина в отношении Союза писателей - "других... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:45

2024-06-07T17:45

2024-06-07T19:11

пмэф-2024

россия

владимир путин

иосиф сталин (джугашвили)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о западных партнерах, вспомнил высказывание советского лидера Иосифа Сталина в отношении Союза писателей - "других писателей у меня нет"."Как говорил Иосиф Виссарионович - "других писателей у меня нет", он говорил в отношении Союза писателей в свое время, когда (Лаврентий) Берия пришел на них настучать в очередной раз. Он говорил: "других писателей у меня нет". Ну вот такие партнеры, что же теперь сделать? Со вмеси воевать, что ли? Но надо добиваться, конечно, таких договоренностей и таких условий, которые бы соответствовали "а" - нашим интересам, и были бы максимально надежны", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Ранее Путин заявил, что доля США в структуре мировой экономики сокращается, это шаг к многополярности в мировой финансовой системе.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ru/20240527/pmef-1948596896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Других писателей у меня нет". Путин вспомнил цитату Сталина, говоря о западных партнерах "Других писателей у меня нет". Путин вспомнил цитату Сталина, говоря о западных партнерах 2024-06-07T17:45 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, иосиф сталин (джугашвили)