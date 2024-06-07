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Исполнительная власть Украины утратила легитимность, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:44 07.06.2024 (обновлено: 18:05 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951472214.html
Исполнительная власть Украины утратила легитимность, заявил Путин
Исполнительная власть Украины утратила легитимность, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Исполнительная власть Украины утратила легитимность, заявил Путин
Исполнительная власть Украины утратила легитимность, это показывает анализ законодательства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:44
2024-06-07T18:05
пмэф-2024
украина
владимир путин
россия
в мире
верховная рада украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Исполнительная власть Украины утратила легитимность, это показывает анализ законодательства, заявил президент России Владимир Путин."Действующие власти, судя по всему, так даже предварительный беглый анализ законодательства Украины показывает, что исполнительные власти легитимность утратили", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Он уточнил, что в конституции Украины есть 103 статья, которая гласит, что президент избирается на 5 лет, есть 83 статья, в которой говорится, что в условиях военного положения могут быть продлены полномочия Верховной рады, но о продлении полномочий президента ничего не сказано.Есть также закон о сути режима военного положения, где говорится, что в условиях военного положения выборы президента не проводятся, при этом там не сказано, что полномочия президента пролонгируются, отметил Путин."Я все-таки выпускник Петербургского университета юридического факультета, и это очень важно, это существенные вещи. Если не сказано - значит этого нет", - подчеркнул президент.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240607/putin-1951481973.html
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украина, владимир путин, россия, в мире, верховная рада украины
ПМЭФ-2024, Украина, Владимир Путин, Россия, В мире, Верховная Рада Украины
Исполнительная власть Украины утратила легитимность, заявил Путин

Путин: исполнительная власть Украины утратила легитимность

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2024
Трансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Трансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Исполнительная власть Украины утратила легитимность, это показывает анализ законодательства, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Действующие власти, судя по всему, так даже предварительный беглый анализ законодательства Украины показывает, что исполнительные власти легитимность утратили", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Путин попросил не упоминать ядерные удары всуе
Вчера, 18:00
Он уточнил, что в конституции Украины есть 103 статья, которая гласит, что президент избирается на 5 лет, есть 83 статья, в которой говорится, что в условиях военного положения могут быть продлены полномочия Верховной рады, но о продлении полномочий президента ничего не сказано.
Есть также закон о сути режима военного положения, где говорится, что в условиях военного положения выборы президента не проводятся, при этом там не сказано, что полномочия президента пролонгируются, отметил Путин.
"Я все-таки выпускник Петербургского университета юридического факультета, и это очень важно, это существенные вещи. Если не сказано - значит этого нет", - подчеркнул президент.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2024УкраинаВладимир ПутинРоссияВ миреВерховная Рада Украины
 
 
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