Исполнительная власть Украины утратила легитимность, заявил Путин
Путин: исполнительная власть Украины утратила легитимность
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2024
Трансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Исполнительная власть Украины утратила легитимность, это показывает анализ законодательства, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Действующие власти, судя по всему, так даже предварительный беглый анализ законодательства Украины показывает, что исполнительные власти легитимность утратили", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Путин попросил не упоминать ядерные удары всуе
Вчера, 18:00
Он уточнил, что в конституции Украины есть 103 статья, которая гласит, что президент избирается на 5 лет, есть 83 статья, в которой говорится, что в условиях военного положения могут быть продлены полномочия Верховной рады, но о продлении полномочий президента ничего не сказано.
Есть также закон о сути режима военного положения, где говорится, что в условиях военного положения выборы президента не проводятся, при этом там не сказано, что полномочия президента пролонгируются, отметил Путин.
"Я все-таки выпускник Петербургского университета юридического факультета, и это очень важно, это существенные вещи. Если не сказано - значит этого нет", - подчеркнул президент.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин
Вчера, 17:47