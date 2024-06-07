https://ria.ru/20240607/putin-1951472214.html

Исполнительная власть Украины утратила легитимность, заявил Путин

Исполнительная власть Украины утратила легитимность, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Исполнительная власть Украины утратила легитимность, заявил Путин

Исполнительная власть Украины утратила легитимность, это показывает анализ законодательства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:44

2024-06-07T17:44

2024-06-07T18:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Исполнительная власть Украины утратила легитимность, это показывает анализ законодательства, заявил президент России Владимир Путин."Действующие власти, судя по всему, так даже предварительный беглый анализ законодательства Украины показывает, что исполнительные власти легитимность утратили", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Он уточнил, что в конституции Украины есть 103 статья, которая гласит, что президент избирается на 5 лет, есть 83 статья, в которой говорится, что в условиях военного положения могут быть продлены полномочия Верховной рады, но о продлении полномочий президента ничего не сказано.Есть также закон о сути режима военного положения, где говорится, что в условиях военного положения выборы президента не проводятся, при этом там не сказано, что полномочия президента пролонгируются, отметил Путин."Я все-таки выпускник Петербургского университета юридического факультета, и это очень важно, это существенные вещи. Если не сказано - значит этого нет", - подчеркнул президент.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951481973.html

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украина, владимир путин, россия, в мире, верховная рада украины