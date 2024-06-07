https://ria.ru/20240607/putin-1951471663.html

Путин призвал найти законное решение по ограничениям приватизации

Путин призвал найти законное решение по ограничениям приватизации - РИА Новости, 07.06.2024

Путин призвал найти законное решение по ограничениям приватизации

Президент РФ Владимир Путин сказал, что должны быть здравые ограничительные линии по приватизированным предприятиям, также президент считает, что решение в этом РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:43

2024-06-07T17:43

2024-06-07T18:14

пмэф-2024

владимир путин

россия

экономика

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сказал, что должны быть здравые ограничительные линии по приватизированным предприятиям, также президент считает, что решение в этом вопросе будет найдено."Прокуратура занимается только вопросами, связанными с криминальным характером приватизации госимущества, но, вы правы, конечно, в том, что здесь должны быть какие-то здравые ограничительные линии и мы об этом с представителями бизнеса говорим, обсуждаем. Я вообще сторонник того, чтобы принять соответствующее решение даже не на уровне указа президента, постановления правительства, а на уровне закона. Мы сейчас с коллегами из бизнеса думаем об этом совместно, и думаю, что найдем это решение", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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владимир путин, россия, экономика