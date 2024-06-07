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Путин призвал найти законное решение по ограничениям приватизации - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:43 07.06.2024 (обновлено: 18:14 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951471663.html
Путин призвал найти законное решение по ограничениям приватизации
Путин призвал найти законное решение по ограничениям приватизации - РИА Новости, 07.06.2024
Путин призвал найти законное решение по ограничениям приватизации
Президент РФ Владимир Путин сказал, что должны быть здравые ограничительные линии по приватизированным предприятиям, также президент считает, что решение в этом РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:43
2024-06-07T18:14
пмэф-2024
владимир путин
россия
экономика
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сказал, что должны быть здравые ограничительные линии по приватизированным предприятиям, также президент считает, что решение в этом вопросе будет найдено."Прокуратура занимается только вопросами, связанными с криминальным характером приватизации госимущества, но, вы правы, конечно, в том, что здесь должны быть какие-то здравые ограничительные линии и мы об этом с представителями бизнеса говорим, обсуждаем. Я вообще сторонник того, чтобы принять соответствующее решение даже не на уровне указа президента, постановления правительства, а на уровне закона. Мы сейчас с коллегами из бизнеса думаем об этом совместно, и думаю, что найдем это решение", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, россия, экономика
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин призвал найти законное решение по ограничениям приватизации

Путин: должны быть здравые ограничения по приватизированным предприятиям

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.- ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сказал, что должны быть здравые ограничительные линии по приватизированным предприятиям, также президент считает, что решение в этом вопросе будет найдено.
"Прокуратура занимается только вопросами, связанными с криминальным характером приватизации госимущества, но, вы правы, конечно, в том, что здесь должны быть какие-то здравые ограничительные линии и мы об этом с представителями бизнеса говорим, обсуждаем. Я вообще сторонник того, чтобы принять соответствующее решение даже не на уровне указа президента, постановления правительства, а на уровне закона. Мы сейчас с коллегами из бизнеса думаем об этом совместно, и думаю, что найдем это решение", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2024Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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