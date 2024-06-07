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Россия добьется победы, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:43 07.06.2024 (обновлено: 18:15 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951471534.html
Россия добьется победы, заявил Путин
Россия добьется победы, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Россия добьется победы, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия добьётся победы. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:43
2024-06-07T18:15
пмэф-2024
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия добьётся победы."Все вооружённые конфликты заканчиваются какими-то мирными договорённостями. Правда, как мне сказал один из бывших руководителей достаточно значимой европейской страны, все эти договорённости могут быть основаны либо на базе военного поражения, либо на базе победы. Мы, конечно, стремимся и добьёмся победы",- сказал Путин, комментируя украинский конфликт в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240607/putin-1951480670.html
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Россия добьется победы, заявил Путин

Путин заявил, что Россия стремится к победе и добьется ее

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия добьётся победы.
«
"Все вооружённые конфликты заканчиваются какими-то мирными договорённостями. Правда, как мне сказал один из бывших руководителей достаточно значимой европейской страны, все эти договорённости могут быть основаны либо на базе военного поражения, либо на базе победы. Мы, конечно, стремимся и добьёмся победы",- сказал Путин, комментируя украинский конфликт в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024РоссияВладимир Путин
 
 
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