https://ria.ru/20240607/putin-1951471534.html

Россия добьется победы, заявил Путин

Россия добьется победы, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Россия добьется победы, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия добьётся победы. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:43

2024-06-07T17:43

2024-06-07T18:15

пмэф-2024

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия добьётся победы."Все вооружённые конфликты заканчиваются какими-то мирными договорённостями. Правда, как мне сказал один из бывших руководителей достаточно значимой европейской страны, все эти договорённости могут быть основаны либо на базе военного поражения, либо на базе победы. Мы, конечно, стремимся и добьёмся победы",- сказал Путин, комментируя украинский конфликт в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951480670.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин