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Путин заявил, что приватизация в 1990-е годы была ошибочной - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:39 07.06.2024 (обновлено: 19:09 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951469027.html
Путин заявил, что приватизация в 1990-е годы была ошибочной
Путин заявил, что приватизация в 1990-е годы была ошибочной - РИА Новости, 07.06.2024
Путин заявил, что приватизация в 1990-е годы была ошибочной
Президент России Владимир Путин заявил, что приватизация в 1990-е годы в России была во многом ошибочной, но не с криминальными целями. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:39
2024-06-07T19:09
пмэф-2024
владимир путин
россия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что приватизация в 1990-е годы в России была во многом ошибочной, но не с криминальными целями."Не думаю, что это целенаправленно делалось с какими-то криминальными целями, да, во много это было ошибочно, это было основано на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения, которые говорили о том, что нужно приватизировать все что угодно как можно быстрее и не важно за что, хоть за 1 доллар", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин: приватизация в 1990-е годы в России была во многом ошибочной
Приватизация в России в 90-х годах была во многом ошибочной, но вряд ли это делалось в криминальных целях, заявил Путин
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владимир путин, россия, экономика
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин заявил, что приватизация в 1990-е годы была ошибочной

Путин: приватизация 1990-х годов была ошибочной, но не с криминальными целями

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что приватизация в 1990-е годы в России была во многом ошибочной, но не с криминальными целями.
"Не думаю, что это целенаправленно делалось с какими-то криминальными целями, да, во много это было ошибочно, это было основано на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения, которые говорили о том, что нужно приватизировать все что угодно как можно быстрее и не важно за что, хоть за 1 доллар", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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