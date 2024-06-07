https://ria.ru/20240607/putin-1951469027.html

Путин заявил, что приватизация в 1990-е годы была ошибочной

Путин заявил, что приватизация в 1990-е годы была ошибочной - РИА Новости, 07.06.2024

Путин заявил, что приватизация в 1990-е годы была ошибочной

Президент России Владимир Путин заявил, что приватизация в 1990-е годы в России была во многом ошибочной, но не с криминальными целями. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:39

2024-06-07T17:39

2024-06-07T19:09

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что приватизация в 1990-е годы в России была во многом ошибочной, но не с криминальными целями."Не думаю, что это целенаправленно делалось с какими-то криминальными целями, да, во много это было ошибочно, это было основано на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения, которые говорили о том, что нужно приватизировать все что угодно как можно быстрее и не важно за что, хоть за 1 доллар", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Путин: приватизация в 1990-е годы в России была во многом ошибочной Приватизация в России в 90-х годах была во многом ошибочной, но вряд ли это делалось в криминальных целях, заявил Путин 2024-06-07T17:39 true PT1M16S

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владимир путин, россия, экономика