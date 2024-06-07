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Путин назвал монополию доллара неоколониализмом в современном понимании - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:36 07.06.2024 (обновлено: 17:44 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951466065.html
Путин назвал монополию доллара неоколониализмом в современном понимании
Путин назвал монополию доллара неоколониализмом в современном понимании - РИА Новости, 07.06.2024
Путин назвал монополию доллара неоколониализмом в современном понимании
Используя монополию доллара, США выкачивают ресурсы из других стран, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:36
2024-06-07T17:44
пмэф-2024
владимир путин
сша
россия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Используя монополию доллара, США выкачивают ресурсы из других стран, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."Мы не можем паразитировать на ком бы то ни было, как это делают, скажем, в Соединенных Штатах. Вот у них уровень уровень дефицита торгового баланса, текущего счета торгового баланса, триллион долларов в год. Триллион у США. Это что такое? Здесь всем людям, думаю, будет понятно, о чем я говорю. Это и есть неоколониализм в его современном издании", - сказал президент РФ."Используя монопольное положение доллара, Соединенные Штаты потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят, выкачивают как бы эти ресурсы из других стран", - добавил Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, сша, россия, экономика
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, США, Россия, Экономика
Путин назвал монополию доллара неоколониализмом в современном понимании

Путин: используя монополию доллара, США выкачивают ресурсы из других стран

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Используя монополию доллара, США выкачивают ресурсы из других стран, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
"Мы не можем паразитировать на ком бы то ни было, как это делают, скажем, в Соединенных Штатах. Вот у них уровень уровень дефицита торгового баланса, текущего счета торгового баланса, триллион долларов в год. Триллион у США. Это что такое? Здесь всем людям, думаю, будет понятно, о чем я говорю. Это и есть неоколониализм в его современном издании", - сказал президент РФ.
"Используя монопольное положение доллара, Соединенные Штаты потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят, выкачивают как бы эти ресурсы из других стран", - добавил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
США своими руками убивают доллар, заявил Путин
5 июня, 22:19
 
ПМЭФ-2024Владимир ПутинСШАРоссияЭкономика
 
 
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