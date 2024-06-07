https://ria.ru/20240607/putin-1951465593.html
США потребляют на триллион долларов больше, чем производят, заявил Путин
США потребляют на триллион долларов больше, чем производят, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
США потребляют на триллион долларов больше, чем производят, заявил Путин
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что США потребляют на 1 триллион... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:35
2024-06-07T17:35
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что США потребляют на 1 триллион долларов в год больше, чем производят."Это и есть неоколониализм в его современном издании. Вот, используя монопольное положение доллара, Соединенные Штаты потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят. Выкачивают эти ресурсы как бы из других стран", - сказала Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ПМЭФ-2024, США, Владимир Путин, В мире, Экономика, Россия
США потребляют на триллион долларов больше, чем производят, заявил Путин
Путин: США потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят