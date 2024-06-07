https://ria.ru/20240607/putin-1951465593.html

США потребляют на триллион долларов больше, чем производят, заявил Путин

США потребляют на триллион долларов больше, чем производят, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

США потребляют на триллион долларов больше, чем производят, заявил Путин

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что США потребляют на 1 триллион... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:35

2024-06-07T17:35

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что США потребляют на 1 триллион долларов в год больше, чем производят."Это и есть неоколониализм в его современном издании. Вот, используя монопольное положение доллара, Соединенные Штаты потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят. Выкачивают эти ресурсы как бы из других стран", - сказала Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, владимир путин, в мире, экономика, россия