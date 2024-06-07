https://ria.ru/20240607/putin-1951464159.html

Военные расходы должны соответствовать уровню экономики, заявил Путин

Военные расходы должны соответствовать уровню экономики, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Военные расходы должны соответствовать уровню экономики, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что военные расходы России должны соответствовать потребностям сегодняшнего дня и уровню экономики. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:33

2024-06-07T17:33

2024-06-07T17:38

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что военные расходы России должны соответствовать потребностям сегодняшнего дня и уровню экономики."Мы, конечно, обязательно должны думать о том, чтобы наши военные расходы соответствовали потребностям сегодняшнего дня, уровню развития нашей экономики, потому что мы не можем паразитировать на ком бы то ни было, как это делают, скажем, в Соединенных Штатах", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/traty-1950837300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин, экономика