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Путин призвал производителей вооружения делать гражданскую продукцию - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:31 07.06.2024 (обновлено: 17:45 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951462830.html
Путин призвал производителей вооружения делать гражданскую продукцию
Путин призвал производителей вооружения делать гражданскую продукцию - РИА Новости, 07.06.2024
Путин призвал производителей вооружения делать гражданскую продукцию
Президент России Владимир Путин заявил, что производители вооружения должны делать и гражданскую продукцию, у России есть план, и это делать получается. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:31
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пмэф-2024
россия
технологии
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что производители вооружения должны делать и гражданскую продукцию, у России есть план, и это делать получается."Во всем мире те, кто производит специальную технику и вооружение, они одновременно производят и гражданскую продукцию. Это совмещение двух направлений дает очень хороший эффект по привлечению не только инвестиций, но и по привлечению высоких технологий. И в целом у нас это получается. У нас есть план. Он постоянно действует и исполняется", - сказал российский лидер на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин: производители вооружения должны делать гражданскую продукцию
Производители вооружений должны выпускать и гражданскую продукцию, у России есть план по этому поводу, выполнять его получается, заявил Путин.
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россия, технологии, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Технологии, Экономика, Владимир Путин
Путин призвал производителей вооружения делать гражданскую продукцию

Путин: производители вооружения должны делать гражданскую продукцию

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что производители вооружения должны делать и гражданскую продукцию, у России есть план, и это делать получается.
"Во всем мире те, кто производит специальную технику и вооружение, они одновременно производят и гражданскую продукцию. Это совмещение двух направлений дает очень хороший эффект по привлечению не только инвестиций, но и по привлечению высоких технологий. И в целом у нас это получается. У нас есть план. Он постоянно действует и исполняется", - сказал российский лидер на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024РоссияТехнологииЭкономикаВладимир Путин
 
 
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