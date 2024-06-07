https://ria.ru/20240607/putin-1951462830.html

Путин призвал производителей вооружения делать гражданскую продукцию

Путин призвал производителей вооружения делать гражданскую продукцию - РИА Новости, 07.06.2024

Путин призвал производителей вооружения делать гражданскую продукцию

Президент России Владимир Путин заявил, что производители вооружения должны делать и гражданскую продукцию, у России есть план, и это делать получается. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:31

2024-06-07T17:31

2024-06-07T17:45

пмэф-2024

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технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что производители вооружения должны делать и гражданскую продукцию, у России есть план, и это делать получается."Во всем мире те, кто производит специальную технику и вооружение, они одновременно производят и гражданскую продукцию. Это совмещение двух направлений дает очень хороший эффект по привлечению не только инвестиций, но и по привлечению высоких технологий. И в целом у нас это получается. У нас есть план. Он постоянно действует и исполняется", - сказал российский лидер на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Путин: производители вооружения должны делать гражданскую продукцию Производители вооружений должны выпускать и гражданскую продукцию, у России есть план по этому поводу, выполнять его получается, заявил Путин. 2024-06-07T17:31 true PT1M33S

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россия, технологии, экономика, владимир путин