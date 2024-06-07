https://ria.ru/20240607/putin-1951460408.html

США подталкивают мировую экономику к уходу от доллара, заявил Путин

США подталкивают мировую экономику к уходу от доллара, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

США подталкивают мировую экономику к уходу от доллара, заявил Путин

США своими руками подталкивают уход участников мировой экономической деятельности от доллара, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:27

2024-06-07T17:27

2024-06-07T17:33

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. США своими руками подталкивают уход участников мировой экономической деятельности от доллара, сказал президент России Владимир Путин."Доллар - это один из немногих инструментов величия Соединенных Штатов. Они своими руками подталкивают отход участников мировой экономической деятельности от доллара", - заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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сша, владимир путин, экономика, россия