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США подталкивают мировую экономику к уходу от доллара, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:27 07.06.2024 (обновлено: 17:33 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951460408.html
США подталкивают мировую экономику к уходу от доллара, заявил Путин
США подталкивают мировую экономику к уходу от доллара, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
США подталкивают мировую экономику к уходу от доллара, заявил Путин
США своими руками подталкивают уход участников мировой экономической деятельности от доллара, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:27
2024-06-07T17:33
пмэф-2024
сша
владимир путин
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. США своими руками подталкивают уход участников мировой экономической деятельности от доллара, сказал президент России Владимир Путин."Доллар - это один из немногих инструментов величия Соединенных Штатов. Они своими руками подталкивают отход участников мировой экономической деятельности от доллара", - заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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сша, владимир путин, экономика, россия
ПМЭФ-2024, США, Владимир Путин, Экономика, Россия
США подталкивают мировую экономику к уходу от доллара, заявил Путин

Путин: США сами подталкивают уход мировой экономической деятельности от доллара

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2024
Трансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. США своими руками подталкивают уход участников мировой экономической деятельности от доллара, сказал президент России Владимир Путин.
"Доллар - это один из немногих инструментов величия Соединенных Штатов. Они своими руками подталкивают отход участников мировой экономической деятельности от доллара", - заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
США зарабатывают на доверии к американской экономике, заявил Путин
Вчера, 17:22
 
ПМЭФ-2024СШАВладимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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