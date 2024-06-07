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Путин сравнил современные власти США с луддитами - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:27 07.06.2024 (обновлено: 17:33 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951460036.html
Путин сравнил современные власти США с луддитами
Путин сравнил современные власти США с луддитами - РИА Новости, 07.06.2024
Путин сравнил современные власти США с луддитами
Власти США ломают свой инструмент величия - доллар, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:27
2024-06-07T17:33
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россия
англия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Власти США ломают свой инструмент величия - доллар, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."Мы вчера с коллегами с некоторыми обсуждали допоздна нашу сегодняшнюю возможную сессию, сегодняшнюю сессию и возможные темы. И пришли к поводу, что американские власти, как в Англии луддиты, да, они ломали то оборудование, на котором они работали. Сегодняшние американские власти - это вот сегодняшние луддиты, они ломают свои инструменты величия. Доллар – это один из немногих инструментов сегодняшнего величия Соединенных Штатов", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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сша, россия, англия, владимир путин
ПМЭФ-2024, США, Россия, Англия, Владимир Путин
Путин сравнил современные власти США с луддитами

Путин: власти США сами ломают свой инструмент величия — доллар

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Власти США ломают свой инструмент величия - доллар, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
"Мы вчера с коллегами с некоторыми обсуждали допоздна нашу сегодняшнюю возможную сессию, сегодняшнюю сессию и возможные темы. И пришли к поводу, что американские власти, как в Англии луддиты, да, они ломали то оборудование, на котором они работали. Сегодняшние американские власти - это вот сегодняшние луддиты, они ломают свои инструменты величия. Доллар – это один из немногих инструментов сегодняшнего величия Соединенных Штатов", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Путин заявил о сокращении доли США в структуре мировой экономики
Вчера, 17:30
 
ПМЭФ-2024СШАРоссияАнглияВладимир Путин
 
 
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