https://ria.ru/20240607/putin-1951460036.html
Путин сравнил современные власти США с луддитами
Путин сравнил современные власти США с луддитами - РИА Новости, 07.06.2024
Путин сравнил современные власти США с луддитами
Власти США ломают свой инструмент величия - доллар, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:27
2024-06-07T17:27
2024-06-07T17:33
пмэф-2024
сша
россия
англия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951403938_0:0:3267:1839_1920x0_80_0_0_c9c45ab0239b11e3fd867512f8e20400.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Власти США ломают свой инструмент величия - доллар, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."Мы вчера с коллегами с некоторыми обсуждали допоздна нашу сегодняшнюю возможную сессию, сегодняшнюю сессию и возможные темы. И пришли к поводу, что американские власти, как в Англии луддиты, да, они ломали то оборудование, на котором они работали. Сегодняшние американские власти - это вот сегодняшние луддиты, они ломают свои инструменты величия. Доллар – это один из немногих инструментов сегодняшнего величия Соединенных Штатов", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240607/putin-1951462152.html
сша
россия
англия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951403938_423:0:3152:2047_1920x0_80_0_0_e3aac8fca3ce6cf4db9b6cd59cda3921.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, англия, владимир путин
ПМЭФ-2024, США, Россия, Англия, Владимир Путин
Путин сравнил современные власти США с луддитами
Путин: власти США сами ломают свой инструмент величия — доллар