https://ria.ru/20240607/putin-1951460036.html

Путин сравнил современные власти США с луддитами

Путин сравнил современные власти США с луддитами - РИА Новости, 07.06.2024

Путин сравнил современные власти США с луддитами

Власти США ломают свой инструмент величия - доллар, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:27

2024-06-07T17:27

2024-06-07T17:33

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Власти США ломают свой инструмент величия - доллар, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."Мы вчера с коллегами с некоторыми обсуждали допоздна нашу сегодняшнюю возможную сессию, сегодняшнюю сессию и возможные темы. И пришли к поводу, что американские власти, как в Англии луддиты, да, они ломали то оборудование, на котором они работали. Сегодняшние американские власти - это вот сегодняшние луддиты, они ломают свои инструменты величия. Доллар – это один из немногих инструментов сегодняшнего величия Соединенных Штатов", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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сша, россия, англия, владимир путин