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Путин назвал проблему держателей долларов - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:25 07.06.2024 (обновлено: 17:32 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951458224.html
Путин назвал проблему держателей долларов
Путин назвал проблему держателей долларов - РИА Новости, 07.06.2024
Путин назвал проблему держателей долларов
Президент РФ Владимир Путин назвал проблемой для всех держателей долларовой массы сокращение объемов экономики США. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:25
2024-06-07T17:32
сша
владимир путин
пмэф-2024
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал проблемой для всех держателей долларовой массы сокращение объемов экономики США."Что происходит в этой связи в мире: объёмы американской экономики сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Имею в виду не только их долг, который зашкаливает, но и то, что они не всегда справляются с заданными для себя целями по инфляции", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Он отметил, что, например, у США были заданы цели по инфляции 2%, а они "вылетают как совсем недавно было в период пандемии за 7-8%, что подрывает доверие к американской экономике "."А чем же она обеспечена, если ещё и сокращается? Ничем. И это проблема. Это безусловная проблема для всех держателей долларовой массы ",- указал Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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сша, владимир путин, экономика, россия
США, Владимир Путин, ПМЭФ-2024, Экономика, Россия
Путин назвал проблему держателей долларов

Путин назвал сокращение объемов экономики США проблемой для держателей долларов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал проблемой для всех держателей долларовой массы сокращение объемов экономики США.
«
"Что происходит в этой связи в мире: объёмы американской экономики сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Имею в виду не только их долг, который зашкаливает, но и то, что они не всегда справляются с заданными для себя целями по инфляции", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Он отметил, что, например, у США были заданы цели по инфляции 2%, а они "вылетают как совсем недавно было в период пандемии за 7-8%, что подрывает доверие к американской экономике ".
"А чем же она обеспечена, если ещё и сокращается? Ничем. И это проблема. Это безусловная проблема для всех держателей долларовой массы ",- указал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2024СШАВладимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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