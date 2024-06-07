https://ria.ru/20240607/putin-1951458224.html
Путин назвал проблему держателей долларов
Путин назвал проблему держателей долларов - РИА Новости, 07.06.2024
Путин назвал проблему держателей долларов
Президент РФ Владимир Путин назвал проблемой для всех держателей долларовой массы сокращение объемов экономики США. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:25
2024-06-07T17:25
2024-06-07T17:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал проблемой для всех держателей долларовой массы сокращение объемов экономики США."Что происходит в этой связи в мире: объёмы американской экономики сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Имею в виду не только их долг, который зашкаливает, но и то, что они не всегда справляются с заданными для себя целями по инфляции", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Он отметил, что, например, у США были заданы цели по инфляции 2%, а они "вылетают как совсем недавно было в период пандемии за 7-8%, что подрывает доверие к американской экономике "."А чем же она обеспечена, если ещё и сокращается? Ничем. И это проблема. Это безусловная проблема для всех держателей долларовой массы ",- указал Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, владимир путин, экономика, россия
США, Владимир Путин, ПМЭФ-2024, Экономика, Россия
Путин назвал проблему держателей долларов
Путин назвал сокращение объемов экономики США проблемой для держателей долларов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал проблемой для всех держателей долларовой массы сокращение объемов экономики США.
«
"Что происходит в этой связи в мире: объёмы американской экономики сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Имею в виду не только их долг, который зашкаливает, но и то, что они не всегда справляются с заданными для себя целями по инфляции", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Он отметил, что, например, у США были заданы цели по инфляции 2%, а они "вылетают как совсем недавно было в период пандемии за 7-8%, что подрывает доверие к американской экономике ".
"А чем же она обеспечена, если ещё и сокращается? Ничем. И это проблема. Это безусловная проблема для всех держателей долларовой массы ",- указал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.