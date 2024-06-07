https://ria.ru/20240607/putin-1951458224.html

Путин назвал проблему держателей долларов

Путин назвал проблему держателей долларов - РИА Новости, 07.06.2024

Путин назвал проблему держателей долларов

Президент РФ Владимир Путин назвал проблемой для всех держателей долларовой массы сокращение объемов экономики США. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:25

2024-06-07T17:25

2024-06-07T17:32

сша

владимир путин

пмэф-2024

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал проблемой для всех держателей долларовой массы сокращение объемов экономики США."Что происходит в этой связи в мире: объёмы американской экономики сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Имею в виду не только их долг, который зашкаливает, но и то, что они не всегда справляются с заданными для себя целями по инфляции", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Он отметил, что, например, у США были заданы цели по инфляции 2%, а они "вылетают как совсем недавно было в период пандемии за 7-8%, что подрывает доверие к американской экономике "."А чем же она обеспечена, если ещё и сокращается? Ничем. И это проблема. Это безусловная проблема для всех держателей долларовой массы ",- указал Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240605/putin-1950824444.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, владимир путин, экономика, россия