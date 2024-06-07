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Путин раскрыл, сколько США задолжали мировой экономике - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:24 07.06.2024 (обновлено: 17:32 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951458029.html
Путин раскрыл, сколько США задолжали мировой экономике
Путин раскрыл, сколько США задолжали мировой экономике - РИА Новости, 07.06.2024
Путин раскрыл, сколько США задолжали мировой экономике
США задолжали мировой экономике 54,3 триллионов долларов, которые ничем не обеспечены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:24
2024-06-07T17:32
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сша
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. США задолжали мировой экономике 54,3 триллионов долларов, которые ничем не обеспечены, заявил президент России Владимир Путин."По данным, которые есть в открытом доступе, США, условно, задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов. Это 12,6 триллиона долларов - это то, что держат физические лица на своих банковских счетах или просто в карманах под матрацем, как у нас говорят, вне границ США, плюс еще 10 триллионов взято американскими компаниями. Это 22,6 триллиона, которые ничем не обеспечены, кроме доверия к американской экономике. Оставшиеся от 54,3 - это то, что граждане других стран вложили в американские компании и их вложения в американские компании обеспечены надежностью этих компаний и их стоимостью. Но их надежность тоже зависит от американской экономической системы в конечном счете", - сказал Путин.В ходе пленарного заседание ПМЭФ Путин сообщил, что США эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке и серьезно зарабатывают на этой эксплуатации.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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сша, экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, США, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин раскрыл, сколько США задолжали мировой экономике

Путин: США задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. США задолжали мировой экономике 54,3 триллионов долларов, которые ничем не обеспечены, заявил президент России Владимир Путин.
«
"По данным, которые есть в открытом доступе, США, условно, задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов. Это 12,6 триллиона долларов - это то, что держат физические лица на своих банковских счетах или просто в карманах под матрацем, как у нас говорят, вне границ США, плюс еще 10 триллионов взято американскими компаниями. Это 22,6 триллиона, которые ничем не обеспечены, кроме доверия к американской экономике. Оставшиеся от 54,3 - это то, что граждане других стран вложили в американские компании и их вложения в американские компании обеспечены надежностью этих компаний и их стоимостью. Но их надежность тоже зависит от американской экономической системы в конечном счете", - сказал Путин.
В ходе пленарного заседание ПМЭФ Путин сообщил, что США эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке и серьезно зарабатывают на этой эксплуатации.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Путин заявил о сокращении доли США в структуре мировой экономики
Вчера, 17:30
 
ПМЭФ-2024СШАЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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