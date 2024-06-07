Путин раскрыл, сколько США задолжали мировой экономике
Путин: США задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. США задолжали мировой экономике 54,3 триллионов долларов, которые ничем не обеспечены, заявил президент России Владимир Путин.
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"По данным, которые есть в открытом доступе, США, условно, задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов. Это 12,6 триллиона долларов - это то, что держат физические лица на своих банковских счетах или просто в карманах под матрацем, как у нас говорят, вне границ США, плюс еще 10 триллионов взято американскими компаниями. Это 22,6 триллиона, которые ничем не обеспечены, кроме доверия к американской экономике. Оставшиеся от 54,3 - это то, что граждане других стран вложили в американские компании и их вложения в американские компании обеспечены надежностью этих компаний и их стоимостью. Но их надежность тоже зависит от американской экономической системы в конечном счете", - сказал Путин.
В ходе пленарного заседание ПМЭФ Путин сообщил, что США эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке и серьезно зарабатывают на этой эксплуатации.