https://ria.ru/20240607/putin-1951457555.html

США зарабатывают на доверии к американской экономике, заявил Путин

США зарабатывают на доверии к американской экономике, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

США зарабатывают на доверии к американской экономике, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что никакого другого залога кроме доверия к американской экономике сегодня не существует, при этом США на этом серьезно... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:22

2024-06-07T17:22

2024-06-07T17:34

пмэф-2024

сша

россия

владимир путин

в мире

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951412093_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_8f976a24dbd48136f1270b88bd002aa2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что никакого другого залога кроме доверия к американской экономике сегодня не существует, при этом США на этом серьезно зарабатывают."Что является основой ямайской системы, действующей до сих пор? Доверие к американской экономике. Смотрите, что происходит на сегодняшней день, в реалиях никакого другого залога, что называется, кроме доверия к американской экономике в сегодняшней мировой финансовой системе не существует. И, конечно, Соединенные Штаты эксплуатируют своё монопольное положение на мировом финансовом рынке. На этой эксплуатации они серьезно зарабатывают", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951462152.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, владимир путин, в мире, экономика