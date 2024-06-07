https://ria.ru/20240607/putin-1951457555.html
США зарабатывают на доверии к американской экономике, заявил Путин
США зарабатывают на доверии к американской экономике, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
США зарабатывают на доверии к американской экономике, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин считает, что никакого другого залога кроме доверия к американской экономике сегодня не существует, при этом США на этом серьезно... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:22
2024-06-07T17:22
2024-06-07T17:34
пмэф-2024
сша
россия
владимир путин
в мире
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951412093_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_8f976a24dbd48136f1270b88bd002aa2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что никакого другого залога кроме доверия к американской экономике сегодня не существует, при этом США на этом серьезно зарабатывают."Что является основой ямайской системы, действующей до сих пор? Доверие к американской экономике. Смотрите, что происходит на сегодняшней день, в реалиях никакого другого залога, что называется, кроме доверия к американской экономике в сегодняшней мировой финансовой системе не существует. И, конечно, Соединенные Штаты эксплуатируют своё монопольное положение на мировом финансовом рынке. На этой эксплуатации они серьезно зарабатывают", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240607/putin-1951462152.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951412093_102:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_c032ef99b01dfa965dedb31705203dd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир путин, в мире, экономика
ПМЭФ-2024, США, Россия, Владимир Путин, В мире, Экономика
США зарабатывают на доверии к американской экономике, заявил Путин
Путин: никакого залога, кроме доверия к американской экономике, не существует
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что никакого другого залога кроме доверия к американской экономике сегодня не существует, при этом США на этом серьезно зарабатывают.
"Что является основой ямайской системы, действующей до сих пор? Доверие к американской экономике. Смотрите, что происходит на сегодняшней день, в реалиях никакого другого залога, что называется, кроме доверия к американской экономике в сегодняшней мировой финансовой системе не существует. И, конечно, Соединенные Штаты эксплуатируют своё монопольное положение на мировом финансовом рынке. На этой эксплуатации они серьезно зарабатывают", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.