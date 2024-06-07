https://ria.ru/20240607/putin-1951454746.html
Путин допустил появление в России третьей столицы
Путин допустил появление в России третьей столицы - РИА Новости, 07.06.2024
Путин допустил появление в России третьей столицы
России можно думать о третьей столице, но делать это необходимо через создание привлекательных условий, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:17
2024-06-07T17:17
2024-06-07T18:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. России можно думать о третьей столице, но делать это необходимо через создание привлекательных условий, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Модератор мероприятия, политолог Сергей Караганов, напомнил президенту, что Петр I вошел в историю, прорубив окно в Европу. В этой связи он задал вопрос, почему бы в России не сделать третью столицу."Если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться", — ответил Путин.Глава государства подчеркнул, что в современном мире нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня."Как бы мы ни были по нашей ментальности близки к быстрому принятию решения административного характера, все-таки нужно думать о том, что мы будем в явочном и приказном порядке предлагать обществу. Сегодня нужно заинтересовывать в движении вперед", — добавил президент.Путин также отметил, что центр экономического развития России сдвигается, нужно развивать Сибирь и Дальний Восток.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240607/putin-1951404910.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин ответил на вопрос о создании "третьей столицы"
Путин ответил на вопрос о создании "третьей столицы"
2024-06-07T17:17
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PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, владимир путин, сергей караганов, европа, петр i, дальний восток
ПМЭФ-2024, Россия, Экономика, Владимир Путин, Сергей Караганов, Европа, Петр I, Дальний Восток
Путин допустил появление в России третьей столицы
Путин допустил создание "третьей столицы" в России