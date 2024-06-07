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Путин допустил появление в России третьей столицы - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:17 07.06.2024 (обновлено: 18:36 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951454746.html
Путин допустил появление в России третьей столицы
Путин допустил появление в России третьей столицы - РИА Новости, 07.06.2024
Путин допустил появление в России третьей столицы
России можно думать о третьей столице, но делать это необходимо через создание привлекательных условий, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:17
2024-06-07T18:36
пмэф-2024
россия
экономика
владимир путин
сергей караганов
европа
петр i
дальний восток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. России можно думать о третьей столице, но делать это необходимо через создание привлекательных условий, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Модератор мероприятия, политолог Сергей Караганов, напомнил президенту, что Петр I вошел в историю, прорубив окно в Европу. В этой связи он задал вопрос, почему бы в России не сделать третью столицу."Если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться", — ответил Путин.Глава государства подчеркнул, что в современном мире нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня."Как бы мы ни были по нашей ментальности близки к быстрому принятию решения административного характера, все-таки нужно думать о том, что мы будем в явочном и приказном порядке предлагать обществу. Сегодня нужно заинтересовывать в движении вперед", — добавил президент.Путин также отметил, что центр экономического развития России сдвигается, нужно развивать Сибирь и Дальний Восток.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240607/putin-1951404910.html
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Путин ответил на вопрос о создании "третьей столицы"
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россия, экономика, владимир путин, сергей караганов, европа, петр i, дальний восток
ПМЭФ-2024, Россия, Экономика, Владимир Путин, Сергей Караганов, Европа, Петр I, Дальний Восток
Путин допустил появление в России третьей столицы

Путин допустил создание "третьей столицы" в России

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. России можно думать о третьей столице, но делать это необходимо через создание привлекательных условий, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Модератор мероприятия, политолог Сергей Караганов, напомнил президенту, что Петр I вошел в историю, прорубив окно в Европу. В этой связи он задал вопрос, почему бы в России не сделать третью столицу.
"Если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться", — ответил Путин.
Глава государства подчеркнул, что в современном мире нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня.
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"Как бы мы ни были по нашей ментальности близки к быстрому принятию решения административного характера, все-таки нужно думать о том, что мы будем в явочном и приказном порядке предлагать обществу. Сегодня нужно заинтересовывать в движении вперед", — добавил президент.
Путин также отметил, что центр экономического развития России сдвигается, нужно развивать Сибирь и Дальний Восток.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024РоссияЭкономикаВладимир ПутинСергей КарагановЕвропаПетр IДальний Восток
 
 
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