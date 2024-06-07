Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал развивать Сибирь и Дальний Восток - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:11 07.06.2024 (обновлено: 17:20 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951450581.html
Путин призвал развивать Сибирь и Дальний Восток
Путин призвал развивать Сибирь и Дальний Восток - РИА Новости, 07.06.2024
Путин призвал развивать Сибирь и Дальний Восток
Центр экономического развития РФ сдвигается, нужно развивать Сибирь и Дальний Восток, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:11
2024-06-07T17:20
пмэф-2024
дальний восток
россия
экономика
владимир путин
западная сибирь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951390860_342:0:2639:1292_1920x0_80_0_0_b64133fb05f0372febbfcd054385884d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Центр экономического развития РФ сдвигается, нужно развивать Сибирь и Дальний Восток, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."Надеюсь, что заметно, что сделано за последние десятилетия. Вот за последние 10 лет по поводу развития Дальнего Востока. Сейчас не буду всего перечислять, но у нас достаточно большая программа. То же самое касается и Сибири в целом. Повторяю, и Западной, и Восточной. Западная Сибирь традиционно развивается еще с советских времен, имея в виду те минеральные ресурсы, которыми пользуется вся страна до сих пор. Постепенно центр экономического развития сдвигается, все восточнее и севернее", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240607/arktika-1951448890.html
дальний восток
россия
западная сибирь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951414390_0:0:1839:1380_1920x0_80_0_0_9922d306a77204b0095bb1d254834036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, россия, экономика, владимир путин, западная сибирь
ПМЭФ-2024, Дальний Восток, Россия, Экономика, Владимир Путин, Западная Сибирь
Путин призвал развивать Сибирь и Дальний Восток

Путин: экономический центр РФ сдвигается, надо развивать Сибирь и Дальний Восток

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Центр экономического развития РФ сдвигается, нужно развивать Сибирь и Дальний Восток, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
«
"Надеюсь, что заметно, что сделано за последние десятилетия. Вот за последние 10 лет по поводу развития Дальнего Востока. Сейчас не буду всего перечислять, но у нас достаточно большая программа. То же самое касается и Сибири в целом. Повторяю, и Западной, и Восточной. Западная Сибирь традиционно развивается еще с советских времен, имея в виду те минеральные ресурсы, которыми пользуется вся страна до сих пор. Постепенно центр экономического развития сдвигается, все восточнее и севернее", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Путин: Россия будет прирастать Арктикой - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Россия будет прирастать Арктикой, заявил Путин
Вчера, 17:07
 
ПМЭФ-2024Дальний ВостокРоссияЭкономикаВладимир ПутинЗападная Сибирь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала