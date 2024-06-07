https://ria.ru/20240607/putin-1951450581.html

Путин призвал развивать Сибирь и Дальний Восток

Путин призвал развивать Сибирь и Дальний Восток - РИА Новости, 07.06.2024

Путин призвал развивать Сибирь и Дальний Восток

Центр экономического развития РФ сдвигается, нужно развивать Сибирь и Дальний Восток, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:11

2024-06-07T17:11

2024-06-07T17:20

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дальний восток

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экономика

владимир путин

западная сибирь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Центр экономического развития РФ сдвигается, нужно развивать Сибирь и Дальний Восток, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."Надеюсь, что заметно, что сделано за последние десятилетия. Вот за последние 10 лет по поводу развития Дальнего Востока. Сейчас не буду всего перечислять, но у нас достаточно большая программа. То же самое касается и Сибири в целом. Повторяю, и Западной, и Восточной. Западная Сибирь традиционно развивается еще с советских времен, имея в виду те минеральные ресурсы, которыми пользуется вся страна до сих пор. Постепенно центр экономического развития сдвигается, все восточнее и севернее", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/arktika-1951448890.html

дальний восток

россия

западная сибирь

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дальний восток, россия, экономика, владимир путин, западная сибирь