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Путин заявил о смещении центров мирового развития в Азию - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:10 07.06.2024 (обновлено: 17:19 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951449881.html
Путин заявил о смещении центров мирового развития в Азию
Путин заявил о смещении центров мирового развития в Азию - РИА Новости, 07.06.2024
Путин заявил о смещении центров мирового развития в Азию
Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию, России надо быть ближе к ним, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:10
2024-06-07T17:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию, России надо быть ближе к ним, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ."Когда-то Петр Первый прорубал окно в Европу, почему? Да потому что основное развитие там было… Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию, и, конечно, надо быть ближе к этим центрам развития", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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азия, россия, владимир путин, европа
ПМЭФ-2024, Азия, Россия, Владимир Путин, Европа
Путин заявил о смещении центров мирового развития в Азию

Путин: центры мирового развития смещаются в Азию, России нужно быть ближе к ним

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию, России надо быть ближе к ним, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
«
"Когда-то Петр Первый прорубал окно в Европу, почему? Да потому что основное развитие там было… Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию, и, конечно, надо быть ближе к этим центрам развития", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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