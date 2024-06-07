https://ria.ru/20240607/putin-1951449881.html
Путин заявил о смещении центров мирового развития в Азию
Путин заявил о смещении центров мирового развития в Азию - РИА Новости, 07.06.2024
Путин заявил о смещении центров мирового развития в Азию
Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию, России надо быть ближе к ним, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:10
2024-06-07T17:10
2024-06-07T17:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию, России надо быть ближе к ним, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ."Когда-то Петр Первый прорубал окно в Европу, почему? Да потому что основное развитие там было… Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию, и, конечно, надо быть ближе к этим центрам развития", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азия, россия, владимир путин, европа
ПМЭФ-2024, Азия, Россия, Владимир Путин, Европа
Путин заявил о смещении центров мирового развития в Азию
Путин: центры мирового развития смещаются в Азию, России нужно быть ближе к ним