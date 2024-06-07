https://ria.ru/20240607/putin-1951449881.html

Путин заявил о смещении центров мирового развития в Азию

Путин заявил о смещении центров мирового развития в Азию - РИА Новости, 07.06.2024

Путин заявил о смещении центров мирового развития в Азию

Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию, России надо быть ближе к ним, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:10

2024-06-07T17:10

2024-06-07T17:19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию, России надо быть ближе к ним, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ."Когда-то Петр Первый прорубал окно в Европу, почему? Да потому что основное развитие там было… Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию, и, конечно, надо быть ближе к этим центрам развития", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

азия, россия, владимир путин, европа