https://ria.ru/20240607/putin-1951445322.html

Путин с юмором отреагировал на предложение создать рабочую группу

Путин с юмором отреагировал на предложение создать рабочую группу - РИА Новости, 07.06.2024

Путин с юмором отреагировал на предложение создать рабочую группу

Президент России Владимир Путин на предложение о создании новой рабочей группы на базе ПМЭФ пошутил своим известным выражением - "Хотите развалить дело,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:00

2024-06-07T17:00

2024-06-07T17:00

пмэф-2024

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951432017_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f3875cafbadcb0dc792715d78e25d2e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предложение о создании новой рабочей группы на базе ПМЭФ пошутил своим известным выражением - "Хотите развалить дело, создайте рабочую группу". "Теперь по поводу того, чтобы создать в рамках Петербургского экономического форума, вы сказали, рабочую группу, которая на полях форума могла бы что-то предпринять. Как известно, знаем известное выражение, знаем, кому это принадлежит: "Хотите развалить дело, создайте рабочую группу". Но я вам должен признаться, у нас уже столько рабочих групп, я уже не знаю, где мне председательствовать", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951442122.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Реакция Путина на предложение модератора создать рабочую группу для выработки экономический модели "Целый час объяснял, что мы будем делать. Вы, наверное, прикорнули немножко" Путин шутливо отреагировал на предложение модератора дискуссии на ПМЭФ Караганова создать рабочую группу для выработки экономический модели. И напомнил про неэффективность некоторых рабочих групп. 2024-06-07T17:00 true PT2M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин