https://ria.ru/20240607/putin-1951445322.html
Путин с юмором отреагировал на предложение создать рабочую группу
Путин с юмором отреагировал на предложение создать рабочую группу - РИА Новости, 07.06.2024
Путин с юмором отреагировал на предложение создать рабочую группу
Президент России Владимир Путин на предложение о создании новой рабочей группы на базе ПМЭФ пошутил своим известным выражением - "Хотите развалить дело,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:00
2024-06-07T17:00
2024-06-07T17:00
пмэф-2024
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предложение о создании новой рабочей группы на базе ПМЭФ пошутил своим известным выражением - "Хотите развалить дело, создайте рабочую группу". "Теперь по поводу того, чтобы создать в рамках Петербургского экономического форума, вы сказали, рабочую группу, которая на полях форума могла бы что-то предпринять. Как известно, знаем известное выражение, знаем, кому это принадлежит: "Хотите развалить дело, создайте рабочую группу". Но я вам должен признаться, у нас уже столько рабочих групп, я уже не знаю, где мне председательствовать", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951442122.html
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Реакция Путина на предложение модератора создать рабочую группу для выработки экономический модели
"Целый час объяснял, что мы будем делать. Вы, наверное, прикорнули немножко"
Путин шутливо отреагировал на предложение модератора дискуссии на ПМЭФ Караганова создать рабочую группу для выработки экономический модели. И напомнил про неэффективность некоторых рабочих групп.
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин с юмором отреагировал на предложение создать рабочую группу
Путин пошутил на ПМЭФ: хотите развалить дело, создайте рабочую группу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предложение о создании новой рабочей группы на базе ПМЭФ пошутил своим известным выражением - "Хотите развалить дело, создайте рабочую группу".
"Теперь по поводу того, чтобы создать в рамках Петербургского экономического форума, вы сказали, рабочую группу, которая на полях форума могла бы что-то предпринять. Как известно, знаем известное выражение, знаем, кому это принадлежит: "Хотите развалить дело, создайте рабочую группу". Но я вам должен признаться, у нас уже столько рабочих групп, я уже не знаю, где мне председательствовать", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.