https://ria.ru/20240607/putin-1951429723.html

Путин попросил Сбербанк и ВТБ не "высасывать" депозиты из других банков

Путин попросил Сбербанк и ВТБ не "высасывать" депозиты из других банков - РИА Новости, 07.06.2024

Путин попросил Сбербанк и ВТБ не "высасывать" депозиты из других банков

Президент России Владимир Путин попросил Сбербанк и ВТБ не высасывать, "как пылесос", финансовые средства из других банков с помощью повышенных ставок по... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:41

2024-06-07T16:41

2024-06-07T16:41

экономика

россия

владимир путин

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Сбербанк и ВТБ не высасывать, "как пылесос", финансовые средства из других банков с помощью повышенных ставок по депозитам."В текущем году будет введен новый инструмент - сберегательный сертификат. Он позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше трех лет и под больший процент, чем по обычным депозитам. Хотя и сейчас депозиты достаточно солидные. А вот ведущие наши финансовые учреждения еще и подгоняют эту планку все повыше и повыше. Не знаю, это обосновано или нет, но для держателей депозитов это, конечно, в плюс, это понятно", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. "Только не хотелось бы, чтобы вы, Герман Оскарович (глава Сбербанка Греф - ред.), вместе с Андреем Леонидовичем (глава ВТБ Костин - ред.), как пылесос, высасывали все из других банков", - подытожил он, пообещав, что позже этот вопрос они еще обсудят. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240603/vklad-1950069270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин, сбербанк россии