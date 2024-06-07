Путин попросил Сбербанк и ВТБ не "высасывать" депозиты из других банков
Путин попросил Сбербанк и ВТБ не "высасывать" деньги у других высокими ставками
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Сбербанк и ВТБ не высасывать, "как пылесос", финансовые средства из других банков с помощью повышенных ставок по депозитам.
"В текущем году будет введен новый инструмент - сберегательный сертификат. Он позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше трех лет и под больший процент, чем по обычным депозитам. Хотя и сейчас депозиты достаточно солидные. А вот ведущие наши финансовые учреждения еще и подгоняют эту планку все повыше и повыше. Не знаю, это обосновано или нет, но для держателей депозитов это, конечно, в плюс, это понятно", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
"Только не хотелось бы, чтобы вы, Герман Оскарович (глава Сбербанка Греф - ред.), вместе с Андреем Леонидовичем (глава ВТБ Костин - ред.), как пылесос, высасывали все из других банков", - подытожил он, пообещав, что позже этот вопрос они еще обсудят.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.