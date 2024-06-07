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Путин попросил Сбербанк и ВТБ не "высасывать" депозиты из других банков - РИА Новости, 07.06.2024
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16:41 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/putin-1951429723.html
Путин попросил Сбербанк и ВТБ не "высасывать" депозиты из других банков
Путин попросил Сбербанк и ВТБ не "высасывать" депозиты из других банков - РИА Новости, 07.06.2024
Путин попросил Сбербанк и ВТБ не "высасывать" депозиты из других банков
Президент России Владимир Путин попросил Сбербанк и ВТБ не высасывать, "как пылесос", финансовые средства из других банков с помощью повышенных ставок по... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:41
2024-06-07T16:41
экономика
россия
владимир путин
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Сбербанк и ВТБ не высасывать, "как пылесос", финансовые средства из других банков с помощью повышенных ставок по депозитам."В текущем году будет введен новый инструмент - сберегательный сертификат. Он позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше трех лет и под больший процент, чем по обычным депозитам. Хотя и сейчас депозиты достаточно солидные. А вот ведущие наши финансовые учреждения еще и подгоняют эту планку все повыше и повыше. Не знаю, это обосновано или нет, но для держателей депозитов это, конечно, в плюс, это понятно", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. "Только не хотелось бы, чтобы вы, Герман Оскарович (глава Сбербанка Греф - ред.), вместе с Андреем Леонидовичем (глава ВТБ Костин - ред.), как пылесос, высасывали все из других банков", - подытожил он, пообещав, что позже этот вопрос они еще обсудят. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, владимир путин, сбербанк россии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Сбербанк России
Путин попросил Сбербанк и ВТБ не "высасывать" депозиты из других банков

Путин попросил Сбербанк и ВТБ не "высасывать" деньги у других высокими ставками

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Сбербанк и ВТБ не высасывать, "как пылесос", финансовые средства из других банков с помощью повышенных ставок по депозитам.
"В текущем году будет введен новый инструмент - сберегательный сертификат. Он позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше трех лет и под больший процент, чем по обычным депозитам. Хотя и сейчас депозиты достаточно солидные. А вот ведущие наши финансовые учреждения еще и подгоняют эту планку все повыше и повыше. Не знаю, это обосновано или нет, но для держателей депозитов это, конечно, в плюс, это понятно", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Аналитик объяснил, почему банки начали повышать ставки по вкладам
3 июня, 02:15
"Только не хотелось бы, чтобы вы, Герман Оскарович (глава Сбербанка Греф - ред.), вместе с Андреем Леонидовичем (глава ВТБ Костин - ред.), как пылесос, высасывали все из других банков", - подытожил он, пообещав, что позже этот вопрос они еще обсудят.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Вчера, 16:32
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСбербанк России
 
 
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