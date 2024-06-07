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Россияне хотят покупать отечественные товары, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:27 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/putin-1951421172.html
Россияне хотят покупать отечественные товары, заявил Путин
Россияне хотят покупать отечественные товары, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Россияне хотят покупать отечественные товары, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что россияне хотят покупать товары,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:27
2024-06-07T16:27
пмэф-2024
экономика
технологии
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что россияне хотят покупать товары, произведенные в России. "Бизнес видит, что люди хотят покупать отечественные, произведенные именно в России товары", - сказал Путин. Как отметил глава государства, российский бизнес понимает, что свидетельством качества, солидным экономическим активом становится собственный товарный знак. "Растет количество таких заявок на одежду, обувь, программное обеспечение, в области фармацевтики, бытовой химии, парфюмерии, косметики, кондитерских изделий, и так далее, и тому подобное. В прошлом году подано более 143 тысяч заявок на товарные знаки, в 2 раза больше, чем в доковидном 2019 году", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, технологии, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Россияне хотят покупать отечественные товары, заявил Путин

Путин: люди хотят покупать отечественные, произведенные именно в России товары

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что россияне хотят покупать товары, произведенные в России.
«
"Бизнес видит, что люди хотят покупать отечественные, произведенные именно в России товары", - сказал Путин.
Как отметил глава государства, российский бизнес понимает, что свидетельством качества, солидным экономическим активом становится собственный товарный знак.
"Растет количество таких заявок на одежду, обувь, программное обеспечение, в области фармацевтики, бытовой химии, парфюмерии, косметики, кондитерских изделий, и так далее, и тому подобное. В прошлом году подано более 143 тысяч заявок на товарные знаки, в 2 раза больше, чем в доковидном 2019 году", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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