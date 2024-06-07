https://ria.ru/20240607/putin-1951411314.html

Экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин

Экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин

Глобальная экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, экономика РФ принимает эти вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что формируется... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:06

2024-06-07T16:06

2024-06-07T16:27

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россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глобальная экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, экономика РФ принимает эти вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что формируется многополярный мир с новыми центрами роста, инвестиционными и финансовыми связями между государствами и компаниями."Глобальная экономика вступила в эпоху серьезных, кардинальных перемен. Формируется многополярный мир с новыми центрами роста, инвестиционными и финансовыми связями между государствами и компаниями. Экономика России реагирует на эти вызовы и также динамично меняется", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.По его словам, экономика РФ приобретает большую силу и устойчивость."В огромной степени - это заслуга наших инженеров, рабочих, управленцев и, конечно, предпринимателей, которые наращивают вложения в развитие своих компаний, предприятий городов и регионов. Выводят на первый план такие ценности, как ответственность, доверие, служение своему народу и своей стране", - заключил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951410932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, экономика