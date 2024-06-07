https://ria.ru/20240607/putin-1951411314.html
Экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин
Экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин
Глобальная экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, экономика РФ принимает эти вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что формируется... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:06
2024-06-07T16:06
2024-06-07T16:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глобальная экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, экономика РФ принимает эти вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что формируется многополярный мир с новыми центрами роста, инвестиционными и финансовыми связями между государствами и компаниями."Глобальная экономика вступила в эпоху серьезных, кардинальных перемен. Формируется многополярный мир с новыми центрами роста, инвестиционными и финансовыми связями между государствами и компаниями. Экономика России реагирует на эти вызовы и также динамично меняется", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.По его словам, экономика РФ приобретает большую силу и устойчивость."В огромной степени - это заслуга наших инженеров, рабочих, управленцев и, конечно, предпринимателей, которые наращивают вложения в развитие своих компаний, предприятий городов и регионов. Выводят на первый план такие ценности, как ответственность, доверие, служение своему народу и своей стране", - заключил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240607/putin-1951410932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Экономика
Экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, заявил Путин
Путин: российская экономика принимает вызовы эпохи кардинальных перемен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глобальная экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, экономика РФ принимает эти вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что формируется многополярный мир с новыми центрами роста, инвестиционными и финансовыми связями между государствами и компаниями.
"Глобальная экономика вступила в эпоху серьезных, кардинальных перемен. Формируется многополярный мир с новыми центрами роста, инвестиционными и финансовыми связями между государствами и компаниями. Экономика России реагирует на эти вызовы и также динамично меняется", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
По его словам, экономика РФ приобретает большую силу и устойчивость.
"В огромной степени - это заслуга наших инженеров, рабочих, управленцев и, конечно, предпринимателей, которые наращивают вложения в развитие своих компаний, предприятий городов и регионов. Выводят на первый план такие ценности, как ответственность, доверие, служение своему народу и своей стране", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.