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Путин заявил о необходимости роста доли туризма в ВВП России
Путин заявил о необходимости роста доли туризма в ВВП России - РИА Новости, 07.06.2024
Путин заявил о необходимости роста доли туризма в ВВП России
Доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте (ВВП) России должна увеличиться до 5% к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:02
2024-06-07T16:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте (ВВП) России должна увеличиться до 5% к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин."За 6 лет доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте (ВВП) должна увеличиться до 5%. А количество поездок по стране с размещением в гостиницах вырастет до 140 миллионов человек. Будем создавать комфортные и доступные условия для отдыха, включая строительство гостиниц и небольших кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, владимир путин, туризм
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Владимир Путин, Туризм
Путин заявил о необходимости роста доли туризма в ВВП России
Путин: доля туризма в ВВП к 2030 году должна вырасти до 5 процентов