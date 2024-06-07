https://ria.ru/20240607/putin-1951408584.html

Путин пообещал создать комфортные условия для путешествий по России

Путин пообещал создать комфортные условия для путешествий по России - РИА Новости, 07.06.2024

Путин пообещал создать комфортные условия для путешествий по России

Президент России Владимир Путин пообещал, что в стране будут создаваться комфортные и доступные условия для путешествий, включая строительство необходимых... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:01

2024-06-07T16:01

2024-06-07T16:50

пмэф-2024

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что в стране будут создаваться комфортные и доступные условия для путешествий, включая строительство необходимых объектов."Развитие внутреннего туризма - один из приоритетов нашей долгосрочной стратегии … Будем создавать комфортные и доступные условия для отдыха, включая строительство гостиниц и небольших кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений", - сказал Путин на пленарной сессии в рамках ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951409354.html

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Путин: развитие внутреннего туризма – один из приоритетов нашей долгосрочной стратегии ПУТИН ПООБЕЩАЛ СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ И ДОСТУПНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО РОССИИ 2024-06-07T16:01 true PT0M54S

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россия, владимир путин