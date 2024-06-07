Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал создать комфортные условия для путешествий по России - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
16:01 07.06.2024 (обновлено: 16:50 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951408584.html
Путин пообещал создать комфортные условия для путешествий по России
Путин пообещал создать комфортные условия для путешествий по России - РИА Новости, 07.06.2024
Путин пообещал создать комфортные условия для путешествий по России
Президент России Владимир Путин пообещал, что в стране будут создаваться комфортные и доступные условия для путешествий, включая строительство необходимых... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:01
2024-06-07T16:50
пмэф-2024
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951416617_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e04caa5aaf2b2116a721badad328625.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что в стране будут создаваться комфортные и доступные условия для путешествий, включая строительство необходимых объектов."Развитие внутреннего туризма - один из приоритетов нашей долгосрочной стратегии … Будем создавать комфортные и доступные условия для отдыха, включая строительство гостиниц и небольших кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений", - сказал Путин на пленарной сессии в рамках ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240607/putin-1951409354.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: развитие внутреннего туризма – один из приоритетов нашей долгосрочной стратегии
ПУТИН ПООБЕЩАЛ СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ И ДОСТУПНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО РОССИИ
2024-06-07T16:01
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951416617_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d542ef297396c688059e93d73087d4e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал создать комфортные условия для путешествий по России

Путин: будем создавать комфортные и доступные условия для путешествий по России

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что в стране будут создаваться комфортные и доступные условия для путешествий, включая строительство необходимых объектов.
"Развитие внутреннего туризма - один из приоритетов нашей долгосрочной стратегии … Будем создавать комфортные и доступные условия для отдыха, включая строительство гостиниц и небольших кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений", - сказал Путин на пленарной сессии в рамках ПМЭФ-2024.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Путин заявил о необходимости роста доли туризма в ВВП России
Вчера, 16:02
 
ПМЭФ-2024РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала