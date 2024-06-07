https://ria.ru/20240607/putin-1951408584.html
Путин пообещал создать комфортные условия для путешествий по России
Путин пообещал создать комфортные условия для путешествий по России - РИА Новости, 07.06.2024
Путин пообещал создать комфортные условия для путешествий по России
Президент России Владимир Путин пообещал, что в стране будут создаваться комфортные и доступные условия для путешествий, включая строительство необходимых... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:01
2024-06-07T16:01
2024-06-07T16:50
пмэф-2024
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что в стране будут создаваться комфортные и доступные условия для путешествий, включая строительство необходимых объектов."Развитие внутреннего туризма - один из приоритетов нашей долгосрочной стратегии … Будем создавать комфортные и доступные условия для отдыха, включая строительство гостиниц и небольших кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений", - сказал Путин на пленарной сессии в рамках ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240607/putin-1951409354.html
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Путин: развитие внутреннего туризма – один из приоритетов нашей долгосрочной стратегии
ПУТИН ПООБЕЩАЛ СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ И ДОСТУПНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО РОССИИ
2024-06-07T16:01
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал создать комфортные условия для путешествий по России
Путин: будем создавать комфортные и доступные условия для путешествий по России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что в стране будут создаваться комфортные и доступные условия для путешествий, включая строительство необходимых объектов.
"Развитие внутреннего туризма - один из приоритетов нашей долгосрочной стратегии … Будем создавать комфортные и доступные условия для отдыха, включая строительство гостиниц и небольших кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений", - сказал Путин на пленарной сессии в рамках ПМЭФ-2024.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.