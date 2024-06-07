https://ria.ru/20240607/putin-1951408206.html

Путин призвал учитывать потенциал маркетплейсов в стратегии "Почты России"

Путин призвал учитывать потенциал маркетплейсов в стратегии "Почты России" - РИА Новости, 07.06.2024

Путин призвал учитывать потенциал маркетплейсов в стратегии "Почты России"

Президент России Владимир Путин попросил учитывать потенциал маркетплейсов в реализации стратегии "Почты России". РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:01

2024-06-07T16:01

2024-06-07T16:01

пмэф-2024

экономика

россия

владимир путин

почта россии

евразийский экономический союз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил учитывать потенциал маркетплейсов в реализации стратегии "Почты России"."Отмечу, что значительную роль в развитии начинающего и крупного бизнеса играют так называемые маркетплейсы... Прошу коллег обратить особое внимание на развитие таких товарных потоков при реализации обновленной стратегии "Почты России" и в целом при формировании национальных проектов", - сказал российский лидер на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.По словам президента, маркетплейсы вместе с "Почтой России" формируют современную инфраструктуру, своего рода кровеносную систему доставки отечественной продукции, позволяют компаниям в отдаленных городах и поселках получать доступ к большому рынку России и всего Евразийского экономического союза.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владимир путин, почта россии, евразийский экономический союз