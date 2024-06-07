https://ria.ru/20240607/putin-1951406343.html
Путин рассказал об объеме выдачи инфраструктурных кредитов регионам
Путин рассказал об объеме выдачи инфраструктурных кредитов регионам - РИА Новости, 07.06.2024
Путин рассказал об объеме выдачи инфраструктурных кредитов регионам
Сумма выданных инфраструктурных кредитов регионам России из федерального бюджета до 2030 года составит 2,5 триллиона рублей, объем кредитов будет увеличен с... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:57
2024-06-07T15:57
2024-06-07T16:12
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сумма выданных инфраструктурных кредитов регионам России из федерального бюджета до 2030 года составит 2,5 триллиона рублей, объем кредитов будет увеличен с 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин."Для мощного долгосрочного развития регионов важно устранять ограничения в энергетике, транспортной системе, строить и ремонтировать дороги, инженерные и коммунальные сети. На реализацию таких проектов субъекты федерации получают инфраструктурные бюджетные кредиты. Как уже говорил, со следующего года их объем будет увеличен. Этот портфель будет расти не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно. А в целом до конца 2030 года сумма выданных инфраструктурных бюджетных кредитов составит 2,5 триллиона рублей", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Он добавил, что средства будет распределяться не только в зависимости от лимитов для каждого региона, но и по итогам конкурса региональных и межрегиональных проектов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об объеме выдачи инфраструктурных кредитов регионам
Путин: объем инфраструктурных кредитов к 2030 году составит 2,5 триллиона рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сумма выданных инфраструктурных кредитов регионам России из федерального бюджета до 2030 года составит 2,5 триллиона рублей, объем кредитов будет увеличен с 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для мощного долгосрочного развития регионов важно устранять ограничения в энергетике, транспортной системе, строить и ремонтировать дороги, инженерные и коммунальные сети. На реализацию таких проектов субъекты федерации получают инфраструктурные бюджетные кредиты. Как уже говорил, со следующего года их объем будет увеличен. Этот портфель будет расти не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно. А в целом до конца 2030 года сумма выданных инфраструктурных бюджетных кредитов составит 2,5 триллиона рублей", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Он добавил, что средства будет распределяться не только в зависимости от лимитов для каждого региона, но и по итогам конкурса региональных и межрегиональных проектов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.