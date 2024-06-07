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Путин рассказал об объеме выдачи инфраструктурных кредитов регионам - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:57 07.06.2024 (обновлено: 16:12 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951406343.html
Путин рассказал об объеме выдачи инфраструктурных кредитов регионам
Путин рассказал об объеме выдачи инфраструктурных кредитов регионам - РИА Новости, 07.06.2024
Путин рассказал об объеме выдачи инфраструктурных кредитов регионам
Сумма выданных инфраструктурных кредитов регионам России из федерального бюджета до 2030 года составит 2,5 триллиона рублей, объем кредитов будет увеличен с... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:57
2024-06-07T16:12
пмэф-2024
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сумма выданных инфраструктурных кредитов регионам России из федерального бюджета до 2030 года составит 2,5 триллиона рублей, объем кредитов будет увеличен с 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин."Для мощного долгосрочного развития регионов важно устранять ограничения в энергетике, транспортной системе, строить и ремонтировать дороги, инженерные и коммунальные сети. На реализацию таких проектов субъекты федерации получают инфраструктурные бюджетные кредиты. Как уже говорил, со следующего года их объем будет увеличен. Этот портфель будет расти не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно. А в целом до конца 2030 года сумма выданных инфраструктурных бюджетных кредитов составит 2,5 триллиона рублей", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Он добавил, что средства будет распределяться не только в зависимости от лимитов для каждого региона, но и по итогам конкурса региональных и межрегиональных проектов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951384565.html
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об объеме выдачи инфраструктурных кредитов регионам

Путин: объем инфраструктурных кредитов к 2030 году составит 2,5 триллиона рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сумма выданных инфраструктурных кредитов регионам России из федерального бюджета до 2030 года составит 2,5 триллиона рублей, объем кредитов будет увеличен с 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для мощного долгосрочного развития регионов важно устранять ограничения в энергетике, транспортной системе, строить и ремонтировать дороги, инженерные и коммунальные сети. На реализацию таких проектов субъекты федерации получают инфраструктурные бюджетные кредиты. Как уже говорил, со следующего года их объем будет увеличен. Этот портфель будет расти не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно. А в целом до конца 2030 года сумма выданных инфраструктурных бюджетных кредитов составит 2,5 триллиона рублей", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
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Вчера, 15:18
Он добавил, что средства будет распределяться не только в зависимости от лимитов для каждого региона, но и по итогам конкурса региональных и межрегиональных проектов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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