https://ria.ru/20240607/putin-1951404229.html
Путин поручил принять закон о креативной индустрии
Путин поручил принять закон о креативной индустрии - РИА Новости, 07.06.2024
Путин поручил принять закон о креативной индустрии
Президент РФ Владимир Путин поручил в весеннюю сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии и позволит установить... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:52
2024-06-07T15:52
2024-06-07T16:01
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в весеннюю сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии и позволит установить общие стандарты ее поддержки."Многие из региональных брендов относятся к так называемым креативным творческим индустриям. Более половины субъектов Федерации уже системно содействуют их развитию. Я прошу уже в весеннюю парламентскую сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии. А в дальнейшем позволит установить общие стандарты ее поддержки", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, культура, экономика
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Россия, Культура, Экономика
Путин поручил принять закон о креативной индустрии
Путин поручил принять закон, дающий правовую базу креативной индустрии
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в весеннюю сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии и позволит установить общие стандарты ее поддержки.
"Многие из региональных брендов относятся к так называемым креативным творческим индустриям. Более половины субъектов Федерации уже системно содействуют их развитию. Я прошу уже в весеннюю парламентскую сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии. А в дальнейшем позволит установить общие стандарты ее поддержки", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.