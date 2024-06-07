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Путин поручил принять закон о креативной индустрии - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:52 07.06.2024 (обновлено: 16:01 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951404229.html
Путин поручил принять закон о креативной индустрии
Путин поручил принять закон о креативной индустрии - РИА Новости, 07.06.2024
Путин поручил принять закон о креативной индустрии
Президент РФ Владимир Путин поручил в весеннюю сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии и позволит установить... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:52
2024-06-07T16:01
пмэф-2024
владимир путин
россия
культура
экономика
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в весеннюю сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии и позволит установить общие стандарты ее поддержки."Многие из региональных брендов относятся к так называемым креативным творческим индустриям. Более половины субъектов Федерации уже системно содействуют их развитию. Я прошу уже в весеннюю парламентскую сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии. А в дальнейшем позволит установить общие стандарты ее поддержки", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, россия, культура, экономика
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Россия, Культура, Экономика
Путин поручил принять закон о креативной индустрии

Путин поручил принять закон, дающий правовую базу креативной индустрии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в весеннюю сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии и позволит установить общие стандарты ее поддержки.
"Многие из региональных брендов относятся к так называемым креативным творческим индустриям. Более половины субъектов Федерации уже системно содействуют их развитию. Я прошу уже в весеннюю парламентскую сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии. А в дальнейшем позволит установить общие стандарты ее поддержки", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Экспорт креативных индустрий будут активнее поддерживать в регионах
26 апреля, 12:48
 
ПМЭФ-2024Владимир ПутинРоссияКультураЭкономика
 
 
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