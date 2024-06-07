https://ria.ru/20240607/putin-1951404229.html

Путин поручил принять закон о креативной индустрии

Путин поручил принять закон о креативной индустрии - РИА Новости, 07.06.2024

Путин поручил принять закон о креативной индустрии

Президент РФ Владимир Путин поручил в весеннюю сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии и позволит установить... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:52

2024-06-07T15:52

2024-06-07T16:01

пмэф-2024

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в весеннюю сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии и позволит установить общие стандарты ее поддержки."Многие из региональных брендов относятся к так называемым креативным творческим индустриям. Более половины субъектов Федерации уже системно содействуют их развитию. Я прошу уже в весеннюю парламентскую сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии. А в дальнейшем позволит установить общие стандарты ее поддержки", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, культура, экономика