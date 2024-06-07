https://ria.ru/20240607/putin-1951403700.html

Путин призвал подумать над рыночным механизмом для российских разработок

Путин призвал подумать над рыночным механизмом для российских разработок - РИА Новости, 07.06.2024

Путин призвал подумать над рыночным механизмом для российских разработок

Парламент и правительство РФ должны подумать над мягким рыночным механизмом использования российских разработок, правового произвола быть не должно, заявил... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:51

2024-06-07T15:51

2024-06-07T16:13

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владимир путин

экономика

россия

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Парламент и правительство РФ должны подумать над мягким рыночным механизмом использования российских разработок, правового произвола быть не должно, заявил президент России Владимир Путин."Нам нужно создать такой мягкий и рыночный механизм использования этих изобретений с тем, чтобы они не валялись на полке. На эту тему мы, конечно, и в парламенте, и в правительстве должны подумать", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Президент отметил, что нельзя допустить правового произвола."Если уж кто-то заплатил за определенные изобретения, он является собственником, это очевидно", - отметил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951401783.html

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владимир путин, экономика, россия, технологии