https://ria.ru/20240607/putin-1951403573.html
Путин призвал защищать интеллектуальную собственность разработчиков
Путин призвал защищать интеллектуальную собственность разработчиков - РИА Новости, 07.06.2024
Путин призвал защищать интеллектуальную собственность разработчиков
Необходимо обеспечить защиту интеллектуальной собственности российских разработчиков, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:51
2024-06-07T15:51
2024-06-07T16:12
пмэф-2024
владимир путин
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технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Необходимо обеспечить защиту интеллектуальной собственности российских разработчиков, заявил президент России Владимир Путин."Крайне важно обеспечить защиту интеллектуальной собственности наших разработчиков", - заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240607/putin-1951411314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, технологии
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Экономика, Россия, Технологии
Путин призвал защищать интеллектуальную собственность разработчиков
Путин: защиту интеллектуальной собственности разработчиков необходимо обеспечить