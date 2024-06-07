https://ria.ru/20240607/putin-1951401783.html
Путин поручил проработать допмеры поддержки российских разработчиков ПО
Путин поручил проработать допмеры поддержки российских разработчиков ПО - РИА Новости, 07.06.2024
Путин поручил проработать допмеры поддержки российских разработчиков ПО
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать дополнительные меры поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:47
2024-06-07T15:47
2024-06-07T16:11
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать дополнительные меры поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения, определить уровень закупок компаний с госучастием у малых компаний."Прошу правительство проработать дополнительные меры поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения, в том числе определить уровень закупок компаний с госучастием у малых технологических компаний и стартапов", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Он подчеркнул: "Это тот гарантированный уровень, ниже которого объем закупок опускаться не может. Мы уже применяем этот механизм, и он действует достаточно эффективно. Надо его продолжать, конечно".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, экономика, технологии, россия
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Экономика, Технологии, Россия
Путин поручил проработать допмеры поддержки российских разработчиков ПО
Путин: необходимо проработать допмеры поддержки российских разработчиков ПО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать дополнительные меры поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения, определить уровень закупок компаний с госучастием у малых компаний.
"Прошу правительство проработать дополнительные меры поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения, в том числе определить уровень закупок компаний с госучастием у малых технологических компаний и стартапов", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Он подчеркнул: "Это тот гарантированный уровень, ниже которого объем закупок опускаться не может. Мы уже применяем этот механизм, и он действует достаточно эффективно. Надо его продолжать, конечно".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.