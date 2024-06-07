https://ria.ru/20240607/putin-1951401111.html
Путин рассказал, как будет оцениваться работа вузов и колледжей
Путин рассказал, как будет оцениваться работа вузов и колледжей - РИА Новости, 07.06.2024
Путин рассказал, как будет оцениваться работа вузов и колледжей
Работа вузов, колледжей и техникумов будет оцениваться оцениваться на основе востребованности их выпускников и того, как растут их зарплаты, заявил президент... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:46
2024-06-07T15:46
2024-06-07T16:07
пмэф-2024
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951393946_0:0:3118:1753_1920x0_80_0_0_f07e50c3e2c5684bb2bb3a67001c8a0e.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Работа вузов, колледжей и техникумов будет оцениваться оцениваться на основе востребованности их выпускников и того, как растут их зарплаты, заявил президент России Владимир Путин."Будем оценивать работу вузов, университетов России, колледжей, техникумов по тому, насколько востребованы их выпускники, как растут их заработные платы", - сказал он на пленарной сессии ПМЭФ.Глава государства подчеркнул, что стране нужны не только молодые кадры, но и опытные, знающие специалисты, которые и сами компетентны в своем деле, и коллег могут научить.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240607/putin-1951397539.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951393946_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_41a7afb7791ce5ec0c1253d24921f543.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, как будет оцениваться работа вузов и колледжей
Путин: работа вузов будет оцениваться на основе востребованности выпускников
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Работа вузов, колледжей и техникумов будет оцениваться оцениваться на основе востребованности их выпускников и того, как растут их зарплаты, заявил президент России Владимир Путин.
"Будем оценивать работу вузов, университетов России, колледжей, техникумов по тому, насколько востребованы их выпускники, как растут их заработные платы", - сказал он на пленарной сессии ПМЭФ.
Глава государства подчеркнул, что стране нужны не только молодые кадры, но и опытные, знающие специалисты, которые и сами компетентны в своем деле, и коллег могут научить.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.