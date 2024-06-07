https://ria.ru/20240607/putin-1951401111.html

Путин рассказал, как будет оцениваться работа вузов и колледжей

Путин рассказал, как будет оцениваться работа вузов и колледжей - РИА Новости, 07.06.2024

Путин рассказал, как будет оцениваться работа вузов и колледжей

Работа вузов, колледжей и техникумов будет оцениваться оцениваться на основе востребованности их выпускников и того, как растут их зарплаты, заявил президент... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:46

2024-06-07T15:46

2024-06-07T16:07

пмэф-2024

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951393946_0:0:3118:1753_1920x0_80_0_0_f07e50c3e2c5684bb2bb3a67001c8a0e.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Работа вузов, колледжей и техникумов будет оцениваться оцениваться на основе востребованности их выпускников и того, как растут их зарплаты, заявил президент России Владимир Путин."Будем оценивать работу вузов, университетов России, колледжей, техникумов по тому, насколько востребованы их выпускники, как растут их заработные платы", - сказал он на пленарной сессии ПМЭФ.Глава государства подчеркнул, что стране нужны не только молодые кадры, но и опытные, знающие специалисты, которые и сами компетентны в своем деле, и коллег могут научить.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951397539.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин