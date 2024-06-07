https://ria.ru/20240607/putin-1951400422.html
Путин: нужно сформировать цифровые платформы в ключевых отраслях экономики
Путин: нужно сформировать цифровые платформы в ключевых отраслях экономики - РИА Новости, 07.06.2024
Путин: нужно сформировать цифровые платформы в ключевых отраслях экономики
К 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики в рамках национального проекта "Экономика данных", сказал президент РФ... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:45
2024-06-07T15:45
2024-06-07T16:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. К 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики в рамках национального проекта "Экономика данных", сказал президент РФ Владимир Путин."Пятое структурное изменение - это настоящая цифровая платформенная революция. В современных условиях производительность труда напрямую связана с цифровизацией, технологий искусственного интеллекта. К 2030 году нам предстоит сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти задачи будут решаться в рамках нового нацпроекта "Экономика данных", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, экономика, россия, технологии
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Экономика, Россия, Технологии
Путин: нужно сформировать цифровые платформы в ключевых отраслях экономики
Путин: нужно к 2030 году сформировать цифровые платформы в ключевых отраслях