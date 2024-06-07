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Путин призвал перенастроить систему подготовки кадров - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:36 07.06.2024 (обновлено: 15:51 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951395999.html
Путин призвал перенастроить систему подготовки кадров
Путин призвал перенастроить систему подготовки кадров - РИА Новости, 07.06.2024
Путин призвал перенастроить систему подготовки кадров
В условиях рекордно низкой безработицы в России важно перенастроить систему подготовки кадров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:36
2024-06-07T15:51
россия
пмэф-2024
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В условиях рекордно низкой безработицы в России важно перенастроить систему подготовки кадров, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня в России рекордно низкая безработица. В апреле она составила всего 2,6%. Что особенно важно, мы сократили ее структурный компонент, то есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех населенных пунктах, где она была исторически высокой", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Глава государства отметил, что 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, а сейчас, - где найти кадры."В этих условиях важно перенастроить систему профессионального образования на запросы рынка труда на подготовку современных востребованных специалистов, создать возможности для работников повышать свой профессиональный уровень в течение всей трудовой карьеры", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240607/putin-1951401783.html
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Путин: на фоне низкой безработицы важно перенастроить систему подготовки кадров
В условиях рекордно низкой безработицы (2,6%) в России важно перенастроить систему подготовки кадров, заявил Путин. Отдельно президент отметил, что в России сильно снизилась молодежная безработица.
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россия, владимир путин
Россия, ПМЭФ-2024, Владимир Путин
Путин призвал перенастроить систему подготовки кадров

Путин: на фоне низкой безработицы важно перенастроить систему подготовки кадров

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В условиях рекордно низкой безработицы в России важно перенастроить систему подготовки кадров, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня в России рекордно низкая безработица. В апреле она составила всего 2,6%. Что особенно важно, мы сократили ее структурный компонент, то есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех населенных пунктах, где она была исторически высокой", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Глава государства отметил, что 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, а сейчас, - где найти кадры.
"В этих условиях важно перенастроить систему профессионального образования на запросы рынка труда на подготовку современных востребованных специалистов, создать возможности для работников повышать свой профессиональный уровень в течение всей трудовой карьеры", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024РоссияВладимир Путин
 
 
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