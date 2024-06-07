https://ria.ru/20240607/putin-1951395999.html

Путин призвал перенастроить систему подготовки кадров

Путин призвал перенастроить систему подготовки кадров - РИА Новости, 07.06.2024

Путин призвал перенастроить систему подготовки кадров

В условиях рекордно низкой безработицы в России важно перенастроить систему подготовки кадров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:36

2024-06-07T15:36

2024-06-07T15:51

россия

пмэф-2024

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В условиях рекордно низкой безработицы в России важно перенастроить систему подготовки кадров, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня в России рекордно низкая безработица. В апреле она составила всего 2,6%. Что особенно важно, мы сократили ее структурный компонент, то есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех населенных пунктах, где она была исторически высокой", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Глава государства отметил, что 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, а сейчас, - где найти кадры."В этих условиях важно перенастроить систему профессионального образования на запросы рынка труда на подготовку современных востребованных специалистов, создать возможности для работников повышать свой профессиональный уровень в течение всей трудовой карьеры", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951401783.html

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Путин: на фоне низкой безработицы важно перенастроить систему подготовки кадров В условиях рекордно низкой безработицы (2,6%) в России важно перенастроить систему подготовки кадров, заявил Путин. Отдельно президент отметил, что в России сильно снизилась молодежная безработица. 2024-06-07T15:36 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин