https://ria.ru/20240607/putin-1951395337.html

Путин попросил рассмотреть применение налогового вычета для групп компаний

Путин попросил рассмотреть применение налогового вычета для групп компаний - РИА Новости, 07.06.2024

Путин попросил рассмотреть применение налогового вычета для групп компаний

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство рассмотреть вопрос возможности применения налогового вычета не только для компании, но и для группы компаний. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:35

2024-06-07T15:35

2024-06-07T16:16

пмэф-2024

владимир путин

экономика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство рассмотреть вопрос возможности применения налогового вычета не только для компании, но и для группы компаний."Я прошу правительство сделать так, чтобы вычет можно было применять не только в рамках одной компании, но и группы компаний. А также предусмотреть дополнительные ресурсы на механизм финансирования восполнения налогового вычета", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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владимир путин, экономика, россия