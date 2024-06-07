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Путин попросил рассмотреть применение налогового вычета для групп компаний - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:35 07.06.2024 (обновлено: 16:16 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951395337.html
Путин попросил рассмотреть применение налогового вычета для групп компаний
Путин попросил рассмотреть применение налогового вычета для групп компаний - РИА Новости, 07.06.2024
Путин попросил рассмотреть применение налогового вычета для групп компаний
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство рассмотреть вопрос возможности применения налогового вычета не только для компании, но и для группы компаний. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:35
2024-06-07T16:16
пмэф-2024
владимир путин
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство рассмотреть вопрос возможности применения налогового вычета не только для компании, но и для группы компаний."Я прошу правительство сделать так, чтобы вычет можно было применять не только в рамках одной компании, но и группы компаний. А также предусмотреть дополнительные ресурсы на механизм финансирования восполнения налогового вычета", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, экономика, россия
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин попросил рассмотреть применение налогового вычета для групп компаний

Путин: нужно рассмотреть применение налогового вычета для групп компаний

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство рассмотреть вопрос возможности применения налогового вычета не только для компании, но и для группы компаний.
"Я прошу правительство сделать так, чтобы вычет можно было применять не только в рамках одной компании, но и группы компаний. А также предусмотреть дополнительные ресурсы на механизм финансирования восполнения налогового вычета", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Путин: нужны допресурсы для инвестиционного налогового вычета регионам
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ПМЭФ-2024Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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