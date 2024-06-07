https://ria.ru/20240607/putin-1951395337.html
Путин попросил рассмотреть применение налогового вычета для групп компаний
Путин попросил рассмотреть применение налогового вычета для групп компаний - РИА Новости, 07.06.2024
Путин попросил рассмотреть применение налогового вычета для групп компаний
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство рассмотреть вопрос возможности применения налогового вычета не только для компании, но и для группы компаний. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:35
2024-06-07T15:35
2024-06-07T16:16
пмэф-2024
владимир путин
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951393946_0:0:3118:1753_1920x0_80_0_0_f07e50c3e2c5684bb2bb3a67001c8a0e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство рассмотреть вопрос возможности применения налогового вычета не только для компании, но и для группы компаний."Я прошу правительство сделать так, чтобы вычет можно было применять не только в рамках одной компании, но и группы компаний. А также предусмотреть дополнительные ресурсы на механизм финансирования восполнения налогового вычета", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240607/putin-1951393812.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951393946_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_41a7afb7791ce5ec0c1253d24921f543.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин попросил рассмотреть применение налогового вычета для групп компаний
Путин: нужно рассмотреть применение налогового вычета для групп компаний