https://ria.ru/20240607/putin-1951394757.html

Путин предложил сформировать универсальную инвестсистему в регионах

Путин предложил сформировать универсальную инвестсистему в регионах - РИА Новости, 07.06.2024

Путин предложил сформировать универсальную инвестсистему в регионах

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил сформировать в каждом регионе... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:34

2024-06-07T15:34

2024-06-07T15:51

пмэф-2024

экономика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил сформировать в каждом регионе универсальную инвестсистему с понятным алгоритмом для бизнеса."Возвращаясь к работе субъектов Федерации по поддержке деловой активности, отмечу такой механизм как региональный инвестиционный стандарт. Его задача, исходя из запросов и рекомендаций бизнеса, обеспечить единые принципы привлечения инвесторов на всей территории страны. То есть, в каждом регионе сформировать универсальную инвестиционную экосистему, создать понятный алгоритм действий для бизнеса, для размещения производств. И такие меры поддержки, конечно, доступны всем нам и востребованы. На сегодняшний день региональный инвестиционный стандарт внедрен во всех субъектах Федерации", - сказал Путин."Знаю, что есть предложения закрепить инвестиционный стандарт законодательно, предлагаю правительству обсудить эту тему с бизнес-сообществами и регионами", - добавил президент.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240606/reshetnikov-1950914491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин