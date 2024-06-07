Путин предложил сформировать универсальную инвестсистему в регионах
Путин предложил создать в каждом регионе универсальную инвестсистему для бизнеса
© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил сформировать в каждом регионе универсальную инвестсистему с понятным алгоритмом для бизнеса.
"Возвращаясь к работе субъектов Федерации по поддержке деловой активности, отмечу такой механизм как региональный инвестиционный стандарт. Его задача, исходя из запросов и рекомендаций бизнеса, обеспечить единые принципы привлечения инвесторов на всей территории страны. То есть, в каждом регионе сформировать универсальную инвестиционную экосистему, создать понятный алгоритм действий для бизнеса, для размещения производств. И такие меры поддержки, конечно, доступны всем нам и востребованы. На сегодняшний день региональный инвестиционный стандарт внедрен во всех субъектах Федерации", - сказал Путин.
"Знаю, что есть предложения закрепить инвестиционный стандарт законодательно, предлагаю правительству обсудить эту тему с бизнес-сообществами и регионами", - добавил президент.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.