https://ria.ru/20240607/putin-1951394504.html
Путин призвал компенсировать первичное размещение акций малых технокомпаний
Путин призвал компенсировать первичное размещение акций малых технокомпаний - РИА Новости, 07.06.2024
Путин призвал компенсировать первичное размещение акций малых технокомпаний
Президент России Владимир Путин предложил компенсацию затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:34
2024-06-07T15:34
2024-06-07T16:07
пмэф-2024
экономика
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил компенсацию затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний."Надо подумать о компенсации затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний. Это призыв к министерству финансов, Центральному банку: издержки компаний, в том числе связанные с банковскими проводками, с размещением и так далее нужно максимально сократить", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, владимир путин, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин призвал компенсировать первичное размещение акций малых технокомпаний
Путин: малым технологическим компаниям необходимы льготы при размещении акций
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил компенсацию затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний.
"Надо подумать о компенсации затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний. Это призыв к министерству финансов, Центральному банку: издержки компаний, в том числе связанные с банковскими проводками, с размещением и так далее нужно максимально сократить", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.