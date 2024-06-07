https://ria.ru/20240607/putin-1951394504.html

Путин призвал компенсировать первичное размещение акций малых технокомпаний

Путин призвал компенсировать первичное размещение акций малых технокомпаний - РИА Новости, 07.06.2024

Путин призвал компенсировать первичное размещение акций малых технокомпаний

Президент России Владимир Путин предложил компенсацию затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:34

2024-06-07T15:34

2024-06-07T16:07

пмэф-2024

экономика

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил компенсацию затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний."Надо подумать о компенсации затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний. Это призыв к министерству финансов, Центральному банку: издержки компаний, в том числе связанные с банковскими проводками, с размещением и так далее нужно максимально сократить", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951391724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, россия