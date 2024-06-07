https://ria.ru/20240607/putin-1951394155.html

Путин заявил о формировании комиссии по развитию арктических регионов

Путин заявил о формировании комиссии по развитию арктических регионов - РИА Новости, 07.06.2024

Путин заявил о формировании комиссии по развитию арктических регионов

Комиссия по развитию арктических регионов России и Северного морского пути (СМП) будет сформирована в рамках Госсовета, сообщил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:34

2024-06-07T15:34

2024-06-07T15:34

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Комиссия по развитию арктических регионов России и Северного морского пути (СМП) будет сформирована в рамках Госсовета, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Востребованной глобальной артерией становится Северный морской путь. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн грузов, а в перспективе перевозки могут превысить 150 миллионов тонн. Для этого мы продолжим развивать инфраструктуру Севморпути, строить транспортные подходы к арктическим портам. Особая роль в этой работе отводится руководителям наших северных субъектов Федерации. В этой связи сформируем в рамках Госсовета комиссию по развитию арктических регионов и Северного морского пути", - сказал глава государства. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин