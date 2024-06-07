https://ria.ru/20240607/putin-1951393812.html
Путин: нужны допресурсы для инвестиционного налогового вычета регионам
Путин: нужны допресурсы для инвестиционного налогового вычета регионам - РИА Новости, 07.06.2024
Путин: нужны допресурсы для инвестиционного налогового вычета регионам
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что нужно предусмотреть дополнительные РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:33
2024-06-07T15:33
2024-06-07T16:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что нужно предусмотреть дополнительные ресурсы на восполнение инвестиционного налогового вычета регионам."Сегодня в регионах действует механизм инвестиционного налогового вычета, он позволяет компаниям, которые вкладываются в развитие уменьшить налог на прибыль. С текущего года вычет привязан к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Это дает возможность управлять качеством инвестиций, стимулировать капитальные расходы на приоритетные направления. Я прошу правительство... предусмотреть дополнительные ресурсы на механизм финансирования восполнения налогового вычета", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, экономика, россия
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин: нужны допресурсы для инвестиционного налогового вычета регионам
Путин: нужны допресурсы на восполнение инвестиционного вычета регионам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что нужно предусмотреть дополнительные ресурсы на восполнение инвестиционного налогового вычета регионам.
"Сегодня в регионах действует механизм инвестиционного налогового вычета, он позволяет компаниям, которые вкладываются в развитие уменьшить налог на прибыль. С текущего года вычет привязан к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Это дает возможность управлять качеством инвестиций, стимулировать капитальные расходы на приоритетные направления. Я прошу правительство... предусмотреть дополнительные ресурсы на механизм финансирования восполнения налогового вычета", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.