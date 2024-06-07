https://ria.ru/20240607/putin-1951393812.html

Путин: нужны допресурсы для инвестиционного налогового вычета регионам

Путин: нужны допресурсы для инвестиционного налогового вычета регионам - РИА Новости, 07.06.2024

Путин: нужны допресурсы для инвестиционного налогового вычета регионам

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что нужно предусмотреть дополнительные РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:33

2024-06-07T15:33

2024-06-07T16:12

пмэф-2024

владимир путин

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951390860_342:0:2639:1292_1920x0_80_0_0_b64133fb05f0372febbfcd054385884d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что нужно предусмотреть дополнительные ресурсы на восполнение инвестиционного налогового вычета регионам."Сегодня в регионах действует механизм инвестиционного налогового вычета, он позволяет компаниям, которые вкладываются в развитие уменьшить налог на прибыль. С текущего года вычет привязан к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Это дает возможность управлять качеством инвестиций, стимулировать капитальные расходы на приоритетные направления. Я прошу правительство... предусмотреть дополнительные ресурсы на механизм финансирования восполнения налогового вычета", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951395337.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, экономика, россия